۲ شناگر نابینا و کم بینای یزدی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

حسین دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور ورزشکاران کم بینا و نابینای استان یزد در ورزش های قهرمانی کشور اظهار داشت: با تلاش های ورزشکاران کم بینا و نابینای استان یزد، دو نفر از آنها به اردوی تیم ملی شنا دعوت شدند.

وی بیان کرد: محمد شیخعلیشاهی و ابوالفضل قاسمی دو ورزشکار کم بینا و نابینایی هستند که توانستند با درخشش در استان به اردوی تیم ملی راه پیدا کنند.

مسئول هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان استان یزد خاطرنشان کرد: پیش از این نیز دو نفر از گلبالیستهای هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان به اردوی تیم ملی در فروردین و اردیبهشت ۹۶ دعوت شده بودند.

دشتی یادآور شد: مربی این شناگران ابوالفضل باغستانی است که تلاش های خوبی برای این دو شناگر داشته تا بتوانند به اردوی تیم ملی راه پیدا کنند.