  1. استانها
  2. یزد
۲۱ خرداد ۱۳۹۶، ۳:۲۲

مسئول هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان استان یزد:

۲ شناگر نابینا و کم بینای یزدی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

۲ شناگر نابینا و کم بینای یزدی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

یزد ـ مسئول هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان یزد گفت: دو نفر از شناگران نابینا و کم بینای استان یزد به اردوی تیم ملی ورزش های نابینایان و کم بینایان دعوت شدند.

حسین دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور ورزشکاران کم بینا و نابینای استان یزد در ورزش های قهرمانی کشور اظهار داشت: با تلاش های ورزشکاران کم بینا و نابینای استان یزد، دو نفر از آنها به اردوی تیم ملی شنا دعوت شدند.

وی بیان کرد: محمد شیخعلیشاهی و ابوالفضل قاسمی دو ورزشکار کم بینا و نابینایی هستند که توانستند با درخشش در استان به اردوی تیم ملی راه پیدا کنند.

مسئول هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان استان یزد خاطرنشان کرد: پیش از این نیز دو نفر از گلبالیستهای هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان به اردوی تیم ملی در فروردین و اردیبهشت ۹۶ دعوت شده بودند.

دشتی یادآور شد: مربی این شناگران ابوالفضل باغستانی است که تلاش های خوبی برای این دو شناگر داشته تا بتوانند به اردوی تیم ملی راه پیدا کنند.

کد مطلب 4000989

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها