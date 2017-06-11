اجرای طرح غربالگری اوتیسم در مرکزی/ شناسایی ۱۸کودک مبتلا در اراک

فریبا نوروزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح غربالگری، تشخیص و مداخله اوتیسم با هدف شناسایی کودکان دو تا پنج سال مبتلا به این بیماری از اواخر سال گذشته در استان مرکزی آغاز و همچنان ادامه دارد.

معاون توانبخشی بهزیستی استان مرکزی افزود: در اجرای طرح غربالگری، تشخیص و مداخله در اختلال اوتیسم، تاکنون ۱۸ کودک دچار این اختلال در اراک شناسایی شده اند و فعلا از شهرستان های استان آماری گزارش نشده است.

وی با بیان اینکه خانواده ها می توانند برای دریافت پرسشنامه به ادارات بهزیستی، مراکز توانبخشی، پایگاه های CBR، مراکز مددکاری، مهدکودک ها، مراکز مشاوره و مراکز بهداشت مراجعه کنند، خاطرنشان ساخت: هرچه زودتر اوتیسم در کودک تشخیص داده شود به همان اندازه شانس اینکه کودک مبتلا، کمک و حمایت مناسب دریافت کند بیشتر است.

معاون توانبخشی بهزیستی استان مرکزی گفت: برای تشخیص بیماری در مرحله اول آزمون ۱۰ سوال در اختیار خانواده قرار می گیرد وچنانچه به سه سوال از ۱۰ سوال پاسخ مثبت داده شود، خانواده بایستی کودک را برای آزمون و تشخیص نهایی به مرکز اوتیسم ببرند، که در مرحله بعد آزمون دقیق تری برای تشخیص نهایی انجام می شود.

نوروزی تصریح کرد: اختلال اوتیسم باعث می شود که مغز نتواند در زمینه ارتباطات اجتماعی و رفتار های ارتباطی به درستی عمل کند.

وی بیان کرد: اختلال طیف اوتیسم به مجموعه ای از اختلال رشدی گفته می شود که مهارت های کلامی و غیر کلامی ارتباطی و تعامل اجتماعی را به طور معنی دار تحت تاثیر خود قرار می دهد و میزان شیوع اختلال اوتیسم در دختران و پسران متفاوت است.

نوروزی با بیان اینکه ناتوانی و ضعف در برقراری ارتباط با دیگران یکی از مهمترین ویژگی های اختلال طیف اوتیسم است، افزود: اغلب علایم این اختلال قبل از سه سالگی بروز می یابد و علاوه بر اثر گذاری بر اغلب جنبه های رشدی و اجتماعی، عملکردهای آموزشی و شناختی کودک را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

وی با اشاره به اینکه میزان شیوع اختلال طیف اوتیسم در آخرین گزارش های موجود در جوامع صنعتی و پیشرفته یک درصد است، خاطرنشان کرد: دوری کردن کودک از بازی های اجتماعی، بازی کردن کودک به شیوه خاص و عدم علاقه به انجام بازی با دیگران، پرهیز از بازی کردن با کودکان هم سن خود، فرار در موقع روشن شدن جارو برقی و یا سایر وسایل پر سر و صدا، بدخواب بودن یا دیرخوابیدن و یا با کمترین صدا بیدار شدن و... بخشی از علایم اوتیسم در کودک است.

معاون توانبخشی بهزیستی استان مرکزی یادآور شد: حتی کودک دارای اوتیسم ممکن است علایمی چون واکنش نشان ندادن به صدای مادر، عدم واکنش نسبت به نام خود، نگاه نکردن به چشم دیگران، فقدان اشاره کردن، فقدان لبخند و یا سایر علایم اجتماعی در برابر دیگران را داشته باشد.