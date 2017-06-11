قبح قلیان کشی در جامعه شکسته است/افزایش گرایش بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حمزه با هشدار نسبت به اینکه از قلیان به عنوان وسیله تفریح استفاده می شود با بیان اینکه مصرف مواد دخانی بروز انواع سرطان ها را به همراه دارد، گفت: متاسفانه قبح این موضوع در جامعه از بین رفته و افراد به قلیان به عنوان سرگرمی و تفریح نگاه می کنند در حالی که مصرف دخانیات در بروز سرطان هایی مانند ریه، پروستات، حنجره، دهان، قلب، معده و مری نقش زیادی دارد.

وی، از افزایش تمایل بانوان به مصرف قلیان و همچنین کاهش سن مصرف دخانیات انتقاد کرد و افزود: متاسفانه شاهد فرهنگ سازی مناسبی در این زمینه نیستیم این در حالی است که با شیوع مصرف مواد دخانی در کشور روبرو هستیم به صورت جدی نیاز است دستگاه های مرتبط با بحث بهداشت و درمان به ویژه رسانه ها و صداوسیما فرهنگ سازی مناسبی در این زمینه داشته باشند و با تولید برنامه های مناسب عوارض ناشی از آن را به مردم گوشزد کنند.

حمزه با هشدار نسبت به گسترش مراکز توزیع قلیان در کشور، نبود تفریحات سالم و بیکاری را عمده علت روی آوردن جوانان به سمت مصرف دخانیات دانست و افزود: گسترش قلیان سراها در کشور سلامت جوانان را در معرض تهدید قرار داده و هشداری جدی است در این رابطه لازم است دولت نهایت اهتمام خود را برای رفع معضل بیکاری داشته و با ایجاد مراکز تفریحی مناسب و فراهم سازی تفریحات سالم جوانان را به سمت تفریحات مناسب سوق دهد تا به قلیان سراها روی نیاورند.

وی با بیان اینکه دخانیات مانند مواد مخدر پدیده چندوجهی است که مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی پشت آن نهفته است، ادامه داد: با اعمال فشار و اجرای مر قانون نمی توان مصرف دخانیات را در کشور کنترل و مدیریت کرد بلکه کنترل آن نیاز به برنامه ریزی مناسب و اتخاذ تمهیدات ویژه دارد.

حمزه افزود: در این رابطه اگر در جهت جمع آوری قلیان سراها اقدام کنیم ممکن است به درون خانواده ها کشیده شود و شیوع بیشتری پیدا کند از این رو باید مطالعه جامعی در کشور انجام شود که این مطالعه منجر به شناسایی راهکارهای مناسب شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه وزارت بهداشت به تنهایی از پس مدیریت و کنترل مصرف دخانیات در کشور بر نمی آید، گفت: در این رابطه باید دستگاه های مرتبط با جدیت گام برداشته و همچنین کارشناسان حوزه اجتماعی خطر گسترش قلیان سراها را جدی گرفته و از تاسیس آنها جلوگیری نمایند.