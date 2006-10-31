رضازاده بدون مربي هم قهرمان جهان مي شود/ به عنوان وزنه بردار در دوحه شركت نمي كنم

وي افزود: حسين رضازاده تا به حال سه بار ركورد دنيا را جابه جا كرده كه هر سه بار من مربي او بودم. بايد بپذيريم وزنه برداري ما بدون رضازاده هيچ است و اگر كسي غير از اين را بگويد دروغ گفته است. من دنبال پست و مقام نيستم اما نمي دانم چرا بعضي ها مي خواهند اين موضوع را به گونه اي ديگر جلوه دهند. رفاقت من و حسين به هيچ وجه باعث نشده كه او اين تصميم را بگيرد. كما اينكه به هنگام مشكلاتي كه من با ايوانف داشتم او به هيچ عنوان دخالت نكرد و با حرفه اي گري به كار خود ادامه داد. همين موضوع ثابت مي كند كه تصميم ايشان براي مربيگري من از روي احساس نبوده و منطقي بوده است.
باقري در پايان درخصوص حضور در بازي هاي آسيايي دوحه گفت: من به هيچ وجه توانايي اين را ندارم كه به عنوان ورزشكار در بازي هاي آسيايي دوحه شركت كنم. در حال حاضر تمرين لازم براي حضور در اين بازي ها را ندارم و ترجيح مي دهم كه به عنوان وزنه بردار در اين رقابت ها شركت نكنم. اميدوارم نفراتي كه در اين رقابت ها شركت مي كنند نتايج خوبي كسب كنند.
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