رضازاده بدون مربي هم قهرمان جهان مي شود/ به عنوان وزنه بردار در دوحه شركت نمي كنم

كورش باقري در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: آقاي پاكيزه جم در حال حاضر به خاطر گفته هاي رضازاده مبني بر اينكه مرا به عنوان مربي خودش معرفي كرده از تيم رفته است اما ما هيچ گونه بي احترامي به ايشان نكرده ايم. مربيگري رضازاده هيچ نفعي براي من ندارد و احساس مي كنم در شرايط فعلي بايد به اين موضوع فكر كنيم كه اين سرمايه ارزنده وزنه برداري كشور ، دچار مشكل نشود.

وي افزود: حسين رضازاده تا به حال سه بار ركورد دنيا را جابه جا كرده كه هر سه بار من مربي او بودم. بايد بپذيريم وزنه برداري ما بدون رضازاده هيچ است و اگر كسي غير از اين را بگويد دروغ گفته است. من دنبال پست و مقام نيستم اما نمي دانم چرا بعضي ها مي خواهند اين موضوع را به گونه اي ديگر جلوه دهند. رفاقت من و حسين به هيچ وجه باعث نشده كه او اين تصميم را بگيرد. كما اينكه به هنگام مشكلاتي كه من با ايوانف داشتم او به هيچ عنوان دخالت نكرد و با حرفه اي گري به كار خود ادامه داد. همين موضوع ثابت مي كند كه تصميم ايشان براي مربيگري من از روي احساس نبوده و منطقي بوده است.

باقري در پايان درخصوص حضور در بازي هاي آسيايي دوحه گفت: من به هيچ وجه توانايي اين را ندارم كه به عنوان ورزشكار در بازي هاي آسيايي دوحه شركت كنم. در حال حاضر تمرين لازم براي حضور در اين بازي ها را ندارم و ترجيح مي دهم كه به عنوان وزنه بردار در اين رقابت ها شركت نكنم. اميدوارم نفراتي كه در اين رقابت ها شركت مي كنند نتايج خوبي كسب كنند.