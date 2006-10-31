انتظارات جامعه از زنان فرصت مطالعه را از آنان گرفته است

دكتر غلامرضا عليزاده ، جامعه شناس در گفتگو با خبرنگار مهر ، به فقر مطالعه در كشور اشاره كرد و افزود: بر اساس مطالعات انجام شده ميانگين زمان مطالعه در جمعيت با سواد و درعين حال ميزان احتياج به كتاب و نشرياتي كه چاپ مي شود كمتر از يك دقيقه است به همين دليل با فقر شديد مطالعه در كشور مواجه هستيم.

وي در مورد ميزان مطالعه زنان خاطر نشان كرد: با توجه به اينكه زنان در مقايسه با مردان مسئوليتهاي بيشتري دارند و همچنين علاوه بر نقش همسر داري و مادر بودن ، اشتغال نيز در بيرون از منزل بر آنها تحميل شده است بنابراين تمام اين عوامل باعث شده تا ميزان مطالعه زنان نسبت به مردان كمترباشد .

اين جامعه شناس تاكيد كرد: انتظاراتي كه از زنان در امور خانه و خانواده وجود دارد و همچنين مسئوليت هايي كه بر دوش آنها گذاشته شده به طور طبيعي مطالعه زنان را كاهش مي دهد و البته وجود وسايل سمعي و بصري و رسانه هاي ديداري و شنيداري نيز باعث شده زنان از طريق ديدن و شنيدن از مسائل موجود در جامعه آگاه شوند و همچنين بيشتر به موضوعات اجتماعي ، خانوادگي و حوادث علاقه مند هستند.

عليزاده گفت: به دليل ناعادلانه توزيع شدن امور خانه ميان زنان و مردان ، زنان شاغل بعد از محيط كار بايد به امور خانواده و كودكان خود بپردازند ، بنابراين از ظرفيت هاي عصبي و جسمي آنان بيشتر استفاده مي شود و همين امر تمايل به مطالعه را در ميان زنان كم مي كند و چنانچه فرصتي نيز پيدا كنند صرف استراحت مي كنند.