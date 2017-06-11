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۲۱ خرداد ۱۳۹۶، ۹:۲۸

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین:

حفر چاه جدید تامین آب در شهرک صنعتی کاسپین قزوین

حفر چاه جدید تامین آب در شهرک صنعتی کاسپین قزوین

قزوین- مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین از احداث یک حلقه چاه جدید در شهرک صنعتی کاسپین با سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خانپور صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از عملیات اجرایی احداث چاه های جدید دوم شهرک صنعتی کاسپین اظهار داشت: برای تامین نیازهای واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی در آینده نزدیک به ۱۵۰  لیتر برثانیه آب نیاز دارد تمهیدات آن در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است.

وی افزود: با توجه به عدم امکان برداشت آب تخصیصی از چاه اول جهت تامین منابع آب برای واحدهای تولیدی اجرای احداث یک حلقه چاه جایگزین و یک حلقه چاه جدید در شهرک صنعتی کاسپین با سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد ریال آغاز و تا چند ماه آینده آب مورد نیاز همه واحدهای تولیدی و صنعتی در حال احداث از طریق تامین می شود.

خانپور با بیان اینکه بخش صنعت سهم ناچیزی از مصرف آب کشور را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: با توجه به نقش کلیدی صنعت در تامین نیازهای مردم و کاهش وابستگی به بیگانگان در کنار اشتغالزایی و درآمد و صادرات  باید نسبت به تامین آب و برق مورد نیاز واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی تسهیل گری صورت گردد اقدام کرد.

وی اضافه کرد: استقبال بی سابقه سرمایه گذاران از شهرک صنعتی کاسپین و ایجاد طرح توسعه به میزان ۳۰۰ هکتار در آینده نزدیک به این شهرک، انتظار می رود دستگاه های خدمات رسان نسبت به ارائه خدمات خود به شهرک ها و نواحی صنعتی همراهی و تسهیل گری لازم را داشته باشند.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مهیا کردن امکانات زیربنایی و زیرساختها در شهرکهای و نواحی صنعتی را از اولویتهای  اساسی در حمایت و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشد که باید مدنظر مسئولین استان باشد.

کد مطلب 4001074

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