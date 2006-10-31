دستور سازمان ليگ به تغيير ورزشگاه خانگي فولاد خوزستان / زمين ورزشگاه تختي را با رنگ سبز آماده بازي كردند/ فولاد و استقلال اهواز بايد ورزشگاه جديد معرفي كنند

به گزارش خبرنگار مهر، دو تيم فولاد خوزستان و استقلال در ورزشگاهي به مصاف هم رفتند كه كمتر شباهتي به محل استاندارد مورد تاييد سازمان ليگ برتر دارد. زمين چمن نامناسب اين ورزشگاه نگاه هر بيننده تلويزيوني را به خود جلب مي كرد. ورزشگاهي كه يك سال و نيم در دست مرمت بود اما با شرايطي نامطلوب پذيراي دو تيمي بود كه عناوين قهرماني دو فصل گذشته ليگ برتر را در كارنامه دارند.

شرايط زمين چمن ورزشگاه تختي مسئولان سازمان ليگ و فدراسيون فوتبال را به خود آورد تا با تمعق بيشتر در پي حل اين مشكل بر آيند و در اين زمينه با ارسال نامه اي به باشگاه فولاد خوزستان تغيير مكان بازيهاي اين تيم را خواستار شدند.

قسمتهاي خالي از چمن زمين شماره يك ورزشگاه تختي اهواز كه كمترين شباهت را به زميني استاندارد را دارد براي بازي دو تيم استقلال و فولاد با شگردهاي جديدي آماده شده بود. در اين ميان ظاهرا برخي از مسئولان ورزشگاه تختي براي اينكه زمين اين ورزشگاه " سبزي" بيشتري داشته باشد و به چمن واقعي نزديكتر شود بخشي از زمين را با رنگ سبز نقاشي كرده اند.

دراين مورد گفته مي شود به گزارشگر اين ديدار نيز توصيه شده بود كمتر از نقاط ضعف و مشكلات و كمبودهاي زمين حرف بزند!