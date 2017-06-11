تماشاخانه ایرانشهر از ۲۳ تا ۲۶ خردادماه تعطیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه تئاتری به مناسب فرارسیدن لیالی قدر و ایام سوگواری و سالروز شهادت حضرت علی (ع) از روز سه شنبه ۲۳ تا روز جمعه ۲۶ خردادماه تعطیل است. تماشاخانه ایرانشهر طی یک ماه گذشته میزبان ۴ اثر «مروارید» قطب الدین صادقی، «نماینده ملت» مجید مظفری، «مطرب» بهزاد فراهانی و «دیگری» بهاره رهنما بوده است که در سالن های دکتر ناظرزاده کرمانی و استاد سمندریان به صحنه رفته اند.

نمایش های «مروارید» و «نماینده ملت» در روز جمعه ۱۹ خردادماه به اجرای عمومی خود در سالن دکتر ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر پایان دادند و نمایش های «مطرب» و «دیگری» نیز روز دوشنبه ۲۲ خردادماه به اجرای عمومی خود خاتمه می دهند.