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۹ آبان ۱۳۸۵، ۱۰:۰۴

همايش "ميراث مسلمان" امروز در پاكستان برگزار مي شود

همايش يكروزه "ميراث مسلمان: گذشته، حال و آينده" از سوي دپارتمان تاريخ دانشگاه كراچي به منظور بررسي نقش مسلمانان در پاكستان امروز برگزار مي شود .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اينترنشنال نيوز، پرفسور نرگس رشيد رئيس دپارتمان تاريخ دانشگاه كراچي و يكي از برگزار كنندگان اصلي اين همايش گفت: اين همايش با هدف ارتقاء نقش محوري مسلمانان در ساخت جامعه پاكستان، فراز و نشيبهاي آن و سهم مسلمانان در ساخت آينده برگزار مي شود.

دكتر رياض السلام، استاد بازنشسته اين دپارتمان كه هم اكنون رياست مؤسسه مركزي مطالعات آسيايي غرب را برعهده دارد و پرفسور پيرزاد قاسم معاون دانشگاه از شركت كنندگان و سخنرانهاي برجسته اين همايش محسوب مي شوند.

پرفسور شاري المجاهد رئيس سابق آكادمي قاعد اعظم  سخنران اصلي اين همايش بوده و ساير استادان مدعو چون دكتر انصار زاهد از انجمن تاريخ پاكستان، دكتر رضا كاظمي مورخ، دكتر محمد علي صديقي منتقد برجسته و نامي ادبي به ارائه مقالات خود مي پردازند.

کد مطلب 400110

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