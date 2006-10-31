همايش "ميراث مسلمان" امروز در پاكستان برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اينترنشنال نيوز، پرفسور نرگس رشيد رئيس دپارتمان تاريخ دانشگاه كراچي و يكي از برگزار كنندگان اصلي اين همايش گفت: اين همايش با هدف ارتقاء نقش محوري مسلمانان در ساخت جامعه پاكستان، فراز و نشيبهاي آن و سهم مسلمانان در ساخت آينده برگزار مي شود.

دكتر رياض السلام، استاد بازنشسته اين دپارتمان كه هم اكنون رياست مؤسسه مركزي مطالعات آسيايي غرب را برعهده دارد و پرفسور پيرزاد قاسم معاون دانشگاه از شركت كنندگان و سخنرانهاي برجسته اين همايش محسوب مي شوند.

پرفسور شاري المجاهد رئيس سابق آكادمي قاعد اعظم سخنران اصلي اين همايش بوده و ساير استادان مدعو چون دكتر انصار زاهد از انجمن تاريخ پاكستان، دكتر رضا كاظمي مورخ، دكتر محمد علي صديقي منتقد برجسته و نامي ادبي به ارائه مقالات خود مي پردازند.

