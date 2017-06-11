گرافیست های برگزیده کمپین های سازمان زیباسازی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تقدیر از برگزیدگان کارگاه های طراحی گرافیک سازمان زیباسازی شهر تهران با حضور محمد جواد شوشتری مشاور شهردار و مدیر کل دفتر شهردار تهران، احمد مسجدجامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران، مجتبی شاکری عضو شورای اسلامی شهر تهران، محمدهادی ایازی قائم مقام و معاون امور مشارکت های اجتماعی وزارت بهداشت، علیرضا شریفی مدیر کل امور فرهنگی معاونت اجتماعی شهرداری تهران و عیسی علیزاده مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران برگزار شد.

در ابتدای مراسم آماری از کمپین های برگزار شده توسط سازمان زیباسازی با همکاری دیگر سازمان ها و ارگان ها اعلام شد.

از کمپین هایی که در سال ۹۵ با همکاری سازمان و نهادها و حتی وزارتخانه ها مرتبط با آن موضوع برگزار شد می توان به کمپین «شهروند قانونمدار» که اوایل تیرماه با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ برگزار شد اشاره کرد که در این کمپین ۸۸ گرافیست با ارائه ۵۲۴ اثر حضور یافتند که درنهایت ۷۴ نفر منتخب و ۱۵۲ اثر در سطح شهر اکران شد.

هیات داوران این کمپین متشکل از مصطفی اسداللهی، محمدعلی بنی اسدی و سیدحسن موسی زاده بود که کارهای رسیده را داوری کردند.

کمپین «ورزش برای همه» یکی دیگر از کمپین های فرهنگی سازمان زیباسازی بود که مرداد ماه ۹۵ با هدف تشویق شهروندان به ورزش همگانی و ایجاد نشاط در میان شهروندان در آستانه اعزام کاروان ورزشی به المپیک ریو با همکاری کمیته ملی المپیک و سازمان ورزش شهرداری برگزار شد.

در این کمپین ۴۵۱ اثر از سوی ۸۸ شرکت کننده ارائه شده که در نهایت هیات داوران متشکل از مصطفی اسداللهی، محمدعلی بنی اسدی، سیدمسعود شجاعی طباطبایی و محمدرضا دوست محمودی ۷۸ شرکت کننده را منتخب اعلام کرده و در نهایت ۱۷۶ اثر از این شرکت کنندگان در سطح شهر اکران شد.

کمپین «شهر تازه» با موضوعی محیط زیستی در آذر ماه ۹۵ با همکاری ستاد محیط زیست شهرداری تهران در چهار محور هوای پاک، زمین پاک، انرژی پاک و تنوع زیستی برگزار شد. در این کمپین ۸۵ گرافیست حضور داشتند و ۳۹۶ اثر ارائه کردند و در نهایت ۱۵۳ اثر از ۵۸ شرکت کننده به عنوان آثار منتخب معرفی شدند.

داوری این کمپین را مصطفی اسداللهی، مسعود شجاعی طباطبایی، محمدرضا دوست محمدی و سیدحسن موسی زاده به عهده داشتند.

کمپین «حریم و حرم» با هدف تجلیل از مقام شهدای مدافع حرم و همچین یاد و خاطره ۸ سال دفاع قدس شهریور ماه ۹۵ برگزار شد که در آن ۹۳ هنرمند گرافیست شرکت کرده و ۲۳۸ اثر ارائه کردند و در نهایت ۱۰۴ آثار منتخب از سوی ۵۰ هنرمند برگزیده شد.

هیات داوران این کمپین مصطفی گودرزی، علی وزیریان، محمدرضا دوست محمدی و سید حسن موسی زاده به عهده داشتند.

کمپین «تحکیم خانواده» یکی دیگر از کمپین های سازمان زیباسازی باهدف توجه به بافت خانواده بود که در آن شعارهای فرهنگی از سوی ۸۳ هنرمند طراحی شد و در نهایت ۴۹۷ اثر ارائه شد. این کمپین اواخر آذر ماه ۹۵ برگزار شد و هیات داوران متشکل از مسعو شجاعی طباطبایی، کورش پارسانژاد، فزراد ادیبی، بیژن صیفوری و فرشید شهیدی آثار طراحی شده را بررسی و در نهایت ۱۶۱ اثر از سوی ۷۲ هنرمند اکران شد.

کمپین «سبک زندگی قرآنی» آخرین کمپین ارائه شده از سوی سازمان زیباسازی با همکاری سازمان اوقاف است که خرداد ماه ۹۶ آغاز و در حال حاضر ادامه دارد و نه تنها در تهران که در سراسر کشور اجرا شد. در این کمپین فرهنگی که همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان کلید خورد، طرح های فرهنگی با موضوع زندگی اسلامی طراحی شد. بعد از برگزاری یک کارگاه سه روزه با عنوان سبک زندگی قرآنی که با همکاری سازمان اوقاف و امورخیریه طرح هایی با عنوان «یک کتاب، یک امت» تهیه شد.

در این کارگاه ۲۵۵ اثر از سوی ۴۰ شرکت کننده ارائه شد که در نهایت هیات داوران از مجموع این آثار ۱۲۳ را تایید کرده که این آثار از سوی سازمان زیباسازی خریداری شد اما در نهایت هیات داوران متشکل از مصطفی اسداللهی، دوست محمدی و گودرزی ۵۵ اثر را برای اکران در فضای شهری منتخب دانست.

در مراسم اختتامیه کمپین های فرهنگی، برگزیدگان این کمپین ها اعلام شدند. در کارگاه طراحی گرافیک «شهروند قانونمدار» الهام مهرپرور، محمد تقی پور و نوید پناه زاده ملکی، در کارگاه طراحی گرافیک و کاریکاتور «ورزش برای همه» آرمین مرسی، علی میرایی و مهدی جعفری، در کمپین «تحکیم خانواده» علیرضا پورحنیفه، محمود نظری و علی پاکنهاد، در کمپین «حقوق بشر آمریکایی» هدایت علی پور، شکوفه بیاتی و حسین ابراهیمی، در کارگاه طراحی گرافیک و کاریکاتور «شهر تازه» بهرام ارجمند نیا، طاهر شعبانی و عباس برنگی، در کمپین «حریم تا حرم» شهرزاد عباسی، سیدمهدی میرحیدری و رضا رحیمیان و در کمپین «سبک زندگی قرآنی» احسان موسوی راد، مصطفی برجی و زهرا خضایی به عنوان برگزیده اعلام شدند.