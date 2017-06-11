  1. استانها
  2. زنجان
۲۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۴۶

در گفتگو با مهر اعلام شد:

زنجان سه روز هوای ناسالم داشته است

زنجان سه روز هوای ناسالم داشته است

زنجان- رئیس اداره پایش و نظارت هوای اداره کل محیط‌زیست استان زنجان، گفت: طی دو ماهه سال ۹۶ دراستان زنجان سه روز هوای ناسالم برای افراد حساس جامعه بوده است.

علی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: طی دو ماهه سال ۹۶ در استان زنجان سه روز از آسمان استان ناسالم  برای افرادحساس جامعه هدف همانند خردسالان، سالمندان و بیمارها بوده است. 

وی اظهار کرد:  در این میان عامل آلودگی هوا در استان زنجان ریزگردها ذرات معلق عامل آلایندگی بوده است. 

رئیس اداره پایش و نظارت هوای اداره کل محیط‌زیست استان زنجان، گفت: با توجه به اینکه جهت باد استان زنجان در بهار، جنوب غربی است، احتمال ورود و نفوذ ریزگرد را داشته باشیم وجود دارد و در شرایط ناسالم به گروه‌های حساس از جمله بیماران، کودکان و زنان باردار توصیه می‌شود که از تردد در خیابان‌ها خودداری کنند.

اسدی تأکید کرد: بیشترین زمان وقوع هوای ناسالم در استان زنجان فصل بهار است و  براساس برآوردهایی که در سال گذشته انجام‌شده بیش از ۸۰ درصد آلایندگی هوا از طریق خودروها است و ۲۰ درصد هم مربوط به سایر آلاینده‌ها مثل صنایع بوده است. 

اسدی تأکید کرد: ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون عامل اصلی شرایط ناسالم در استان بوده است.

کد مطلب 4001170

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها