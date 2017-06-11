زنجان سه روز هوای ناسالم داشته است

علی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: طی دو ماهه سال ۹۶ در استان زنجان سه روز از آسمان استان ناسالم برای افرادحساس جامعه هدف همانند خردسالان، سالمندان و بیمارها بوده است.
وی اظهار کرد: در این میان عامل آلودگی هوا در استان زنجان ریزگردها ذرات معلق عامل آلایندگی بوده است.
رئیس اداره پایش و نظارت هوای اداره کل محیطزیست استان زنجان، گفت: با توجه به اینکه جهت باد استان زنجان در بهار، جنوب غربی است، احتمال ورود و نفوذ ریزگرد را داشته باشیم وجود دارد و در شرایط ناسالم به گروههای حساس از جمله بیماران، کودکان و زنان باردار توصیه میشود که از تردد در خیابانها خودداری کنند.
اسدی تأکید کرد: بیشترین زمان وقوع هوای ناسالم در استان زنجان فصل بهار است و براساس برآوردهایی که در سال گذشته انجامشده بیش از ۸۰ درصد آلایندگی هوا از طریق خودروها است و ۲۰ درصد هم مربوط به سایر آلایندهها مثل صنایع بوده است.
اسدی تأکید کرد: ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون عامل اصلی شرایط ناسالم در استان بوده است.
نظر شما