آمار فائو درباره واردات برنج ايران صحيح نيست

جميل عليزاده شايق درگفتگو با خبرنگار مهر ‌نياز كشور به واردات برنج را حدود 300 هزار تن اعلام كرد و گفت:‌ با توجه به آمارمنتشره فائو مبني بر واردات يك ميليون و 200 هزار تني برنج به كشوردرسال 2005 ،‌ ميزان توليد داخلي برنج حدود يك ميليون و پنج هزار تن برآورد مي شود و اين درحالي است كه توليد برنج دركشورحدود دو ميليون و 550 هزار است .

وي خواستار موضع گيري وزارت جهاد كشاورزي در قبال گزارش منتشره فائو شد و افزود:‌ اين درحالي است كه آمار فائو براساس اطلاعات ارسالي ازهمان كشورمنتشر مي شود و بايد بررسي شود كه چگونه اطلاعات نادرست در مورد واردات برنج به كشوربه اين سازمان بين المللي ارائه شده است .

عليزاده شايق با تاكيد برپيگيري اقدامات جانبي براي خودكفايي برنج، گفت:‌ اگر واقعا طرح خودكفايي برنج بنا به اعلام وزارت جهاد كشاورزي تهيه شده است بايد مسائل جانبي توليد اين محصول مانند حمايت از ارقام پر محصول برنج ،‌ تعيين قيمت و خريد به موقع محصول و ساماندهي عمليات آبرساني با هماهنگي وزارت خانه هاي بازرگاني ،‌ كشاورزي ،‌صنايع و شوراي اقتصاد به صورت جدي دنبال شود .

وي خواستار ‌اعلام به موقع قيمت تضميني برنج براي سال آينده شد و گفت:‌ وزارت جهاد كشاورزي بايد از هم اكنون پيگير‌ اعلام قيمت تضميني برنج براي سال آينده تا بهمن ماه شود وهمچنين وزارت نيرو را واردار به مهار آبهاي شمال كند تا براي بهار سال آينده مشكلي در زمينه آب رساني به مزارع نداشته باشيم .

عليزاده شايق ، پيگيري جدي ‌اصلاح طرح ساختار شالي كوبي ها توسط وزارت جهاد كشاورزي را يكي ديگر ازراه كارهاي اساسي براي رسيدن به خودكفايي در توليد برنج دانست .