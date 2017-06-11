استراتژی استقلال در نقل و انتقالات معکوس سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها خبرهای بسیاری در مورد لیست خروج استقلال به گوش می رسد. خبرهایی در مورد خروج هرایر مگویان، یعقوب کریمی، ووریا غفوری، پادوانی و ... از استقلال. با این وجود استقلال و منصوریان امسال بسیار با تجربه تر از سال قبل عمل می کنند. آنها سعی دارند ابتدا بازیکنان جانشین مد نظر را بگیرند و بعد لیست خروج را اعلام کنند.

سال قبل استقلال پیش از اتمام مذاکراتش با بازیکنان جدید لیست خروج را اعلام کرد. لیستی که در آن آرش برهانی، حنیف عمران زاده، وحید طالب لو و ... دیده می شدند.

استقلال سعی دارد با امثال جباروف، بیت سعید، پژمان منتظری و ... ابتدا به توافق نهایی برسد بعد لیست خروج خود را اعلام کند.

استقلال سال گذشته از اعلام زودهنگام لیست خروج ضرر کرد و در برخی پست ها نتوانست بازیکنانی بهتر از بازیکنان خودش که در لیست خروج قرارداده بود از بازار نقل و انتقالات صید کند.

استقلال در نیم فصل تعدادی از خریدهای ابتدای فصل خودش را از لیست خارج کرد.