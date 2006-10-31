آخرين وضعيت روند سه انتخابات پيش رو در تهران

به گزارش خبرگزاري "مهر"، فرماندار و رئيس حوزه انتخابيه تهران پرديس و بومهن در خصوص انتخابات سومين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا گفت: به محض پايان زمان ثبت نام داوطلبان، هيات اجرايي اقدام به برگزاري جلسات خود به طور مستمر كرده و پرونده ها و سوابق داوطلبان در كنار پاسخ استعلام ها از مراجع چهارگانه مورد بررسي قرار گرفته و اين امر مطابق برنامه ادامه داشته و نتايج آن به محض اعلام هيات اجرايي در اختيار افكار عمومي قرار داده خواهد شد.

فرماندار تهران در بخش ديگري از اين گفتگو درباره وضعيت روند انتخابات مياندوره اي مجلس شوراي اسلامي كه در تهران برگزار مي شود، افزود: در مورد داوطلبان نمايندگي مجلس نظر هيات اجرايي اعلام شده و مراتب به داوطلبان اعلام گرديده است. داوطلبان نيز برابر قانون به مدت چهار روز فرصت داشته اند كه موارد اعتراض احتمالي خود را به هيات نظارت ابراز داشته و در حال حاضر هيات نظارت در حال رسيدگي است و نظر هيات نظارت نيز پس از اعلام بدون فوت وقت به داوطلبان اعلام خواهد شد.

آقاتقي در خصوص روند انتخابات مجلس خبرگان نيز اظهار داشت: پرونده داوطلبان نمايندگي خبرگان توسط شوراي نگهبان مورد رسيدگي قرار مي گيرد و لذا منتظر آن هستيم تا شوراي محترم نگهبان نظر خود در خصوص اين داوطلبان را اعلام نمايد كه بديهي است نتايج به افراد ذي نفع اعلام خواهد شد تا اين افراد نيز بتوانند برابر برنامه قانوني اقدام نمايند.

فرماندار تهران با يادآوري استقبال خوبي كه در دوره ثبت نام ها براي عضويت در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و نيز شوراي اسلامي شهر و روستا به عمل آمد ابراز اميدواري كرد كه روز 24 آذرماه نيز روز حضور هر چه گسترده تر مردم در پاي صندوق هاي راي باشد.

وي يادآور شد كه صندوق ها دريچه اي به سوي آينده فرد و جامعه است و لذا اميد قاطع داريم كه مردم به دور از جنجال هاي بي حاصل هر آن كس را كه برتر مي شناسند براي تعيين مسير آينده خود برگزينند. ما نيز در اين راه نهايت تلاش را جهت حفظ حقوق انتخاباتي مردم به عمل آورده و اطمينان مي دهيم كه راي مردم همچون همه ديگر حقوقشان محترم و محفوظ است.