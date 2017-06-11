به گزارش خبرنگار مهر، عیسی صفوی صبح یکشنبه در دومین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان کنگان اظهار داشت: نظام‌نامه استانی مدیریت سلامت همه‌جانبه سندی راهبردی است که سلامتی جسمی، روانی، اجتماعی ، محیطی و ... جامعه در آن لحاظ شده است.

وی از تشکیل هفت کمیته در شهرستان برای تصویب و اجرای نظامنامه سلامت شهرستان خبر داد و افزود: این کمیته‌ها شامل خانه مشارکت‌های مردمی، شورای پیام گذار سلامت، اندیشگاه سلامت، کمیته اطلاع‌رسانی، کمیته پیوست سلامت و کمیته دیدبان سلامت شهرستان است.

رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی استان بوشهر خواستار تشکیل شورای سلامت روستا، بخش و شورای سلامت شهرستان کنگان برای ارتقای شاخص‌های سلامت در کمیته کارگروه امنیت مواد غذایی شد.

وی افزود: این سند از امسال به مدت پنج سال تا سال ۱۴۰۰ با محوریت کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان و با مشارکت دستگاه های مختلف و مردم اجرا می‌شود.

لزوم ارتقای شاخص‌های سلامت شهرستان

فرماندار شهرستان کنگان نیز با اشاره به همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر در ارتباط به مقوله سلامت در جامعه عنوان کرد: از آنجایی که اولین رکن جامعه سلامت روح و جسم است، برای تضمین سلامت روح و جسم افراد جامعه در این خصوص با عنوان سلامت و امنیت غذایی فعالیت‌هایی انجام می‌شود.

عبدالنبی یوسفی ضمن اشاره و تأکید بر لزوم ارتقای سطح سلامت و بهداشت شهروندان در این شهرستان، خواستار تلاش همه مسئولین در راستای نیل به این هدف شد.

پیشرفت جامعه نیازمند توسعه سلامت است

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان اظهار داشت: هر جامعه‌ای که در عرصه سلامت گام‌های بلند و موثری برداشته است، توانسته به بسیاری از اهداف و برنامه ریزی بلند مدت وکوتاه مدت خود دست یابد.

روسای دستگاه‌های اجرایی به ارائه راهکارها و بیان نقطه نظرات خود پرداختند و تصمیمات لازم در راستای سلامت وامنیت غذایی شهرستان اتخاذ شد.

این نشست به ریاست فرماندار شهرستان و با حضور معاون سیاسی شهرستان و رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، رئیس شبکه و اعضاء شورای امنیت غذایی شهرستان برگزار شد.