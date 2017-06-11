علیرضا بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اجرای طرح تحول سلامت یک اقدام بسیار مهم دولت دبیر و امید بود،افزود: خوشبختانه با اجرای این طرح توفیقات خوبی کسب شده است.

وی اظهار کرد: تعداد مرکز جامع سلامت راه اندازی شده در حاشیه شهر قبل از اجرای طرح صفر بود ولی با اجرای این طرح مراکز جامع سلامت در حاشیه شهرها ۶ مرکز است و خوشبختانه دولت به تقویت بهداشت و درمان در مناطق حاشیه نشین تاکید جدی دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان مراکزجامعه سلامت درحاشیه شهرهای زنجان توسعه پیدا می کند، گفت: در سال ۹۴ ما حدود ۱۷۰ هزار نفر از مردمی را که در حاشیه شهرها زندگی می‌کردند در استان تحت پوشش بردیم.

بیگلری تاکید کرد: ۱۹ پایگاه سلامت در حاشیه شهرهای استان زنجان برای تحت پوشش قرار دادن جمعیت حاشیه نشین شهرها ایجاد شده است و توانستیم در انتهای همان سال همه جمعیت شهر را تحت پوشش قرار دهیم با گسترش مراکز سلامت در استان همه این‌ها در این راستا بود که بتوانیم دسترسی عادلانه مردم به خدمات را فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: امروز با برنامه‌هایی که در حال اجرا شدن است دولت سعی کرده که دلایل اصلی مرگ و میر را مورد هدف قرار دهد و از مرگ‌هایی که باعث از دست رفتن سال‌های عمر می‌شود پیشگری کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان یادآورشد: دانشگاه علوم پزشکی متولی سلامت است و همیشه باید در امر سلامت فعال باشد و در راستای افزایش امید به زندگی مردم نیز برنامه ها و آموزش های لازم را در دستور کار دارد.