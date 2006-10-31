مجلس دچار روز مرگي شده است

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، سعيد ابوطالب درجلسه علني امروز مجلس در تذكر آئين نامه اي خود با استناد به مواد 21 تا 23 آئين نامه داخلي مجلس مبني بر وظايف هيات رئيسه اظهارداشت: يكي از كاركردهاي اصلي هيات رئيسه اين است كه برنامه هاي هفتگي مجلس (طرح ها و لوايحي كه درنوبت قرار مي گيرد) را تنظم كند، اشكالي كه هم اكنون وارد است اين است كه مجلس به روز مرگي افتاده است.

وي افزود: اداره قوانين مجلس بيش از 140 طرح و لايحه را خارج از دستور نگه داشته است. طرح هايي كه از نظر مجلس مهم است و نمايندگان آن را امضا و پيگيري كردند همچنين مركز پژوهش ها آن ها را بررسي كرده است .

ابوطالب طرح ساماندهي تعطيلات وطرح ماهواره را از جمله طرح هاي در نوبت عنوان كرد وافزود: وقتي سئوال مي كنيم مي مي گويند مثلا در رديف 143 و در زمره طرح ها و لوايحي است كه خارج از دستور مجلس هفتم است يعني اصلا به مجلس هفتم نمي رسد و درمجلس هشتم هم معلوم نيست اين طرح و لوايح بررسي شود.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس تصريح كرد: اعتراض من اين است كه چرا روزمره عمل مي كنيم يكي از وظايف هيات رئيسه اين است كه طرح ها و لوايح را بررسي كند و آنها را كه مهم است در دستور قرار دهد.

وي خطاب به باهنر كه رياست جلسه را به عهده داشت، گفت : اگر لازم است كه كميسيون ها را تعطيل كنيم اين كار را انجام دهيم و در صحن بنشينيم زيرا ما دركميسيون فرهنگي هم اكنون جريان آزاد اطلاعات را بررسي مي كنيم در حالي كه مي دانيم اين بحث اصلا به مجلس هفتم نمي رسد و كار ما كاملا در كميسيون فرهنگي بي ثمر است.

ابوطالب اظهار داشت : سازوكاري ايجاد كنيد كه كارمان بي ثمر نماند .

باهنر درپاسخ به ابوطالب اظهار داشت : شايد اين توصيه خوبي باشد ما در هر صورت به عنوان هيات رئيسه مكلف به اجراي نظرات نمايندگان هستيم. وقتي نمايندگان تصويب مي كنند كه يك سري از طرح ها و لوايح خارج از نوبت در دستور قرار گيرد معنا و مفهوم آن اين است كه باقي طرح ها عقب بروند.

نايب رئيس مجلس افزود: اگر شما تشخيص مي دهيد ضرورت دارد برخي از طرح ها و لوايح زودتر رسيدگي شود از همان مكانيزم هاي موجود در آئين نامه استفاه كنيد، ما غير از اجراي آئين نامه هيچ راه علاج ديگري نداريم و تذكر شما وارد نيست.