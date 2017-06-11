دبیر فدراسیون گلف منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به پیشنهاد کیکاوس سعیدی رئیس فدراسیون گلف و با حکم مسعود سلطانی فر وزیر ورزش، فریدون یوسف شاهی به عنوان دبیر فدراسیون منصوب شد.

متن حکم وزیر ورزش برای دبیر فدراسیون گلف به این شرح است:



«با استعانت از خداوند متعال و به استناد ماده ۸ اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری، به موجب این حکم به عنوان دبیر فدراسیون گلف منصوب می شوید تا بر اساس مفاد ماده ۱۳ اساسنامه مزبور ،نسبت به انجام وظایف محوله اقدام نمایید.



توفیق جنابعالی را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اعتلای ورزش کشور از خداوند متعال خواهانم.»

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون یوسف شاهی پیش از این مدیریت پایگاه ورزش قهرمانی استان بوشهر، ریاست اداره تربیت بدنی شهرستان دیر، ریاست اداره تربیت بدنی شهرستان بندر ترکمن، ریاست گروه دفتر ارزیابی و نظارت دفتر برنامه ریزی آموزش وزارت ورزش وجوانان، معاونت حوزه های جنوب شرق تهران، شمالشرق تهران، شمیرانات تهران، سرپرستی اداره تربیت بدنی شهرستان شمیرانات، بازرس قانونی فدراسیون های ورزشی جودو و پهلوانی و زورخانه ای، ریاست هیات پینگ پنگ استان بوشهر، سرپرستی هیات بدمینتون استان بوشهر، ریاست هیات همگانی حوزه شمال شرق تهران ، ریاست هیات شنای شهرستان شمیرانات و دبیری فدراسیون گلف را برعهده داشته است.