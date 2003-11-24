  1. بین الملل
  2. سایر
۳ آذر ۱۳۸۲، ۲۰:۰۰

سازمان ملل متحد خواستار بكارگيري نيروهاي كارآمد براي حفاظت از دفاتر اين سازمان درعراق شد

مسئولان دفتر سازمان ملل متحد در عراق طي گزارشي بر ضرورت بكارگيري از نيروهاي كار كشته و توانا از جمله نيروهاي پاسدار صلح براي حفاظت از نهادها و موسسات بين المللي درعراق تاكيد كردند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه خبري الجزيره، دفتر سازمان ملل متحد درعراق با صدور گزارشي بر ضرورت بكارگيري نيروهاي پاسدارصلح براي حفاظت از سازمانها و نهادهاي بين المللي موجود درعراق توصيه كرد .
براساس اين گزارش در آگوست ماه گذشته سازمان ملل متحد درپي بمب گذاري درمقابل دفتراين سازمان درشهر بغداد مجبورشد اكثر كارمندان خود را ازعراق خارج كند.
درحادثه بمب گذاري درمقابل دفتر سازمان ملل متحد سرجيو دوميلو نماينده سازمان ملل متحد درعراق به همراه 22 تن ديگر كشته و دهها نفر ديگر زخمي شدند .
درهمين رابطه سازمان ملل متحد طي گزارش توصيه كرده كه نظام امنيتي دفاترسازمان ملل متحد فاقد پويايي واطمينان كافي است و به هشدارها گوش نداده و ازدستورات و قوانين سازمان هاي بين المللي تبعيت نكرده است بهمين دليل لازم است از نيروهاي كارآمد براي حفاظت از اين موسسات استفاده شود . 

 

 

کد مطلب 40013

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها