سازمان ملل متحد خواستار بكارگيري نيروهاي كارآمد براي حفاظت از دفاتر اين سازمان درعراق شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه خبري الجزيره، دفتر سازمان ملل متحد درعراق با صدور گزارشي بر ضرورت بكارگيري نيروهاي پاسدارصلح براي حفاظت از سازمانها و نهادهاي بين المللي موجود درعراق توصيه كرد .

براساس اين گزارش در آگوست ماه گذشته سازمان ملل متحد درپي بمب گذاري درمقابل دفتراين سازمان درشهر بغداد مجبورشد اكثر كارمندان خود را ازعراق خارج كند.

درحادثه بمب گذاري درمقابل دفتر سازمان ملل متحد سرجيو دوميلو نماينده سازمان ملل متحد درعراق به همراه 22 تن ديگر كشته و دهها نفر ديگر زخمي شدند .

درهمين رابطه سازمان ملل متحد طي گزارش توصيه كرده كه نظام امنيتي دفاترسازمان ملل متحد فاقد پويايي واطمينان كافي است و به هشدارها گوش نداده و ازدستورات و قوانين سازمان هاي بين المللي تبعيت نكرده است بهمين دليل لازم است از نيروهاي كارآمد براي حفاظت از اين موسسات استفاده شود .