یادمان جنایت تروریستها در مرکز مردم سالاری نظام حفظ می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کیایی، مدیر کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی از آثار حادثه تروریستی روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی به عنوان یادمان شهدای ترور، دست نخورده، حفظ می شود.

وی افزود: به همت معاونت اجرایی مجلس شورای اسلامی، در کمتر از ۴۸ ساعت، ساختمان دفاتر نمایندگان که در حمله تروریستی هفته گذشته داعش به شدت آسیب دیده بود، کاملا بازسازی شد و صبح یکشنبه، همراه با آغاز اولین جلسه علنی مجلس بعد از حادثه تروریستی، دفاتر کار نمایندگان آماده بهره برداری شد.

کیایی با بیان اینکه ملت ایران سالهاست قربانی تروریسم بوده است گفت: بخشی از آثار حمله تروریستها در مجلس به همان صورت حفظ می شود و به یادمانی از جنایت تروریستها در مرکز مردم سالاری نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل می شود.

مدیر کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس افزود: تصاویر شهدای مظلوم ترور، مقابل این یادمان نصب شده است و میهمانان داخلی و خارجی مجلس و مراجعین مردمی نمایندگان، از این بخش بازدید خواهند کرد.