به گزارش خبرنگار مهر، جعفر صفاخواه پیش از ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در محل میراث فرهنگی سمنان با اشاره به بیستم خرداد روز جهانی صنایع دستی ضمن بیان اینکه کارگاه زنده صنایع دستی با هدف آشنایی مردم با هنر این مرز و بوم دایر خواهد شد، ابراز داشت: این نمایشگاه با به نمایش گذاشتن سفال و سرامیک، بافته‌های داری و هنر تراش سنگ همزمان با روز جهانی صنایع‌دستی آغاز و تا بیست و پنجم خرداد ۹۶ در موزه گرمابه پهنه سمنان به روی علاقه‌مندان گشوده است.

وی افزود: قطعا توجه به صنایع دستی یکی از شاخص‌های تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می شود چرا که با بها دادن به صنایع تولیدی عشایر و روستاییان و کمک به بازاریابی فروش محصولات آنها ماندگاری در روستاها افزون تر و آسیب های اجتماعی کاهش پیدا می کند.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث‌فرهنگی استان سمنان با بیان اینکه بسیاری از هنرها و آثار صنایع دستی استان هنوز معرفی نشده است، ابراز داشت: برپایی نمایشگاه های زنده می تواند مردم را با صنایع دستی و نحوه تولید آنها آشنا کند لذا هر چه این قبیل نمایشگاه ها بیشتر برگزار شود علاوه بر معرفی تولیدات، به چرخه اقتصادی و توانمند سازی جوامع بومی کمک خواهد شد.

صفاخواه ادامه داد: برگزاری نشست پیشکسوتان هنر صنایع دستی با استاندار و برپایی نمایشگاه صنایع دستی در موزه پهنه سمنان از جمله برنامه هایی است که طی این هفته پیش بینی و تدارک دیده شده است که امیدواریم با مطرح شدن چالش ها و مشکلات هنرمندان پیشکسوت بتوان نقش مهمی درحمایت از آن‌ها ایفا کنیم.

وی با بیان اینکه چهار هزار هنرمند صنایع دستی در ۵۲ رشته صنایع دستی در استان سمنان فعالیت دارند، افزود: یکی از موارد ایجاد زیر ساخت برای تبدیل استان از معبر به مقصد توجه به صنایع دستی است که هر چه در این زمینه پر رنگ وارد عرصه شویم و نگاه گردشگران را به سوی این خطه معطوف کنیم به همان میزان شاهد رونق صنایع دستی خواهیم بود.

کارگاه زنده تولید صنایع‌دستی سه شنبه بیست و سوم خرداد از ساعت ۱۸ تا ۲۳ واقع در بوستان ۱۷ شهریور سمنان آماده میزبانی از علاقه مندان خواهد بود.