درس نامه سطح عالي حوزه علميه قم منتشر شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از مركز خبر حوزه، اين درس نامه حاوي محل برگزاري دروس بيش از 460 نفر از اساتيد حوزه علميه قم و ساعات تدريس دروس مذكور است.

در اين درس نامه، دروس فقه شامل مكاسب محرمه، بيع و خيارات، اصول فقه، شامل كتاب رسايل، مباحث قطع و ظن، برائت ، استصحاب و جلد اول و دوم كفايه و نيز مباحث تفسير، فلسفله اسلامي و كلام است.

اين دروس در حرم مطهر حضرت معصومه (س)، مدارس مباركه فيضيه، دارالشفاء، آيت الله گلپايگاني، آيت الله بروجردي، مسجد امام زين العابدين (ع) و حسينه آيت الله مرعشي نجفي برگزار مي شود.

اطلاعات تكميلي در خصوص اين درس نامه، ضميمه رايگان شماره جديد هفته نامه افق حوزه در 15 آبان است. طلاب علاقممند مي توانند جهت تهيه آن به انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم يا دفتر نامه افق حوزه مراجعه كنند.