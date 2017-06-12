داود فتحعلی بیگی رییس انجمن تعزیه ایرانیان درباره وضعیت و سرانجام مکان دائمی اجرای نمایش های آیینی و تعزیه به خبرنگار مهر گفت: با آقای قالیباف شهردار تهران در زمان افتتاح پردیس تئاتر تهران درباره اینکه خانه ای قدیمی را به عنوان مکان دائمی اجرای نمایش های آیینی و تعزیه اختصاص دهد، صحبت کردیم و نامه ای نیز برای ایشان نوشتیم. آقای قالیباف با این پیشنهاد موافق بود و قول مساعد به ما داد.

وی یادآور شد: نامه ای که به شهردار تهران نوشته بودیم به شهرداری منطقه ۱۲ ارجاع داده شد تا در آن منطقه خانه ای قدیمی در اختیار ما قرار گیرد، اما شهرداری منطقه ۱۲ در پاسخ به درخواست ما اعلام کرد که چنین فضایی را در اختیار ندارد.

رییس انجمن تعزیه ایرانیان اظهار کرد: در حال حاضر ساختمان اتحادیه که از ساختمان های قدیمی خیابان لاله زار است، در دست مرمت و بازسازی است. چنین ساختمان یا مکانی اگر در اختیار ما قرار گیرد می توانیم آن را به مرکز جهانی نمایش های آیینی و سنتی ایران تبدیل کنیم.

فتحعلی بیگی همچنین درباره برنامه های انجمن تعزیه ایرانیان گفت: چند کمیته در انجمن فعال می شود که از جمله این کمیته ها می توان به کمیته موسیقی، گردآوری تاریخ شفاهی تعزیه و کمیته آموزش اشاره کرد.

وی در پایان توضیح داد: کمیته موسیقی ردیف آوازی تعزیه را استخراج می کند زیرا طی سال های اخیر ردیف آوازی تعزیه دستخوش دخل و تصرف شده است. کمیته گردآوری تاریخ شفاهی تعزیه نیز از طریق گفتگو با پیشکسوتان این عرصه به گردآوری این تاریخ می پردازد.

عکس کنار خبر از مهدی بلوریان است.