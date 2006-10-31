به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، اكبر اعلمي در جلسه علني امروز مجلس درتذكر آئين نامه اي خود با استناد به اصل 88 قانون اساسي بند يك ماده 21، بند 11 ماده 23 و مواد 193، 194 و 195 آئين نامه داخلي مجلس مبني بر ابزار اقتدار نمايندگان گفت : متاسفانه سئوال، تذكر، استيضاح و تحقيق وتفحص تذكرات نمايندگان نه تنها منتج به رسيدگي نمي شود بلكه بدون پاسخ مي ماند.

وي با بيان استيضاح و تفحص ها بي نتيجه مي ماند و در اين ميان تنها ابزاري كه دراختيار داريم سوال است افزود: درطول يكي دو سال گذشته به دفعات سئوالاتي مطرح شده كه طبق آئين نامه بايد گزارش آن تهيه و در صحن علني قرائت مي شد.

اعلمي تصريح كرد: بنده شخصا سئوالاتي كه دركميسيون هاي امنيت ملي ، كميسيون صنايع، كميسيون آموزش و تحقيقات و يكي دو كميسيون ديگر مطرح كرده ام تا به امروز حتي براي يك مورد هم گزارشي تهيه نشده است.

وي افزود: اگر با همين روند جلو برويم ما حكم شير بي يال و دم و اشكم را پيدا خواهيم كرد. درجلسه يكشنبه گذشته گزارش سئوال مربوط بنده اعلام وصول شده است . سئوال من از وزير كشور در خصوص تخلفات شهرداري تهران در 24/4/85 به كميسيون ارجاع شده بود و به دليل قانع نشدن من در 9/5/85 به هيات رئيسه ابلاغ شد و پس از 4-5 ماه روز يكشنبه جلسه علني قبل مجلس در صحن اعلام وصول شده است.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خاطر نشان كرد: آيا به نظر شما اگر اين روند ادامه پيدا كند و با توجه به بند 11 ماده 23 كه هيات رئيسه را ملزم به دفاع از جايگاه و شان نمايندگان مجلس كرده است، تصور مي كنيد اين امر محقق خواهد شد؟

باهنر كه رياست جلسه علني را به عهده داشت در پاسخ به اعلمي گفت: اين تذكر بارها و بارها مطرح شده است ، شايد هم اشكال داشته باشد اما ما محدوديت منابع داريم. منابع ما همان وقتي است كه نمايندگان و مسئولان دارند، همين مشكل را آقاي ابوطالب امروز تذكر دادند كه طرح و لوايح به مجلس هفتم نمي رسد.

وي افزود: آقاي اعلمي بيش از اين حرف دارند كه اين حرفها را درجاهاي ديگر بايد بزنند، تريبون مجلس محدوديت زماني دارد. نمايندگان بايد كمك كنند اولويت ها را تشخيص دهند، اگر هيات رئيسه هم درتشخيص اولويت بندي اشكالي دارد، نمايندگان مي توانند تذكر دهند اما تا زماني كه آئين نامه موجود قانوني است ما مكلف به اجراي اين آئين نامه هستيم. حتي اگر برخي نمايندگان احساس كنند نمي توانند هر چه مي خواهند حرف بزنند . ما چاره اي نداريم.