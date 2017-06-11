به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالفضل برات زاده بعدازظهر یکشنبه در مراسم افتتاح پایگاه فرهنگی سپاه ناحیه رزن که در پارک ملت شهرستان رزن برگزار شد، گفت: پایگاهای فرهنگی بسیج با شعار سالم سازی محیط گردشگری و تفریحی و برپایی نمایشگاه با ۸ غرفه در پارک ملت شهر رزن کار خود را آغاز کرده است.

وی افزود: این غرفه ها شامل غرفه مشاوره، غرفه نقاشی، سلامت، محصولات فرهنگی، حجاب و عفاف، کودک، شهدای گمنام و پیشگیری از آسیب های اجتماعی است.

فرمانده سپاه ناحیه رزن اظهار داشت: در این پایگاها در کنار ایجاد غرفه متنوع برنامه های فرهنگی همچون برگزاری نماز جماعت، برگزاری یادواره شهداء، پاسخ به سئوالات و مسائل شرعی، برگزاری مسابقات ورزشی، فرهنگی و نقاشی و جنگ شادی مدنظر است.

سرهنگ برات زاده یادآور شد: جامعه ما به ویژه جوانان و نوجوانان همواره در معرض تهاجم فرهنگی دشمن بوده که به همین دلیل سپاه ناحیه رزن با همکاری ادارت این شهرستان در تلاش است تا با ایجاد پایگاه فرهنگی در فضای سالم قدمی در راستای مقابله با تهاجم دشمن برداشته و جوانان و نوجوانان را از توطئه های دشمن آگاه کند.

وی هدف از ایجاد این نمایشگاه را بصیرت افزایی و تبین گفتمان انقلاب در بین جوان و نسل ها جدید در مقابله با تهاجم گسترده فرهنگی دشمنان برشمرد.