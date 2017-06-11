واژگونی خودرو در همدان ۱۱ درصد بیشتر از میانگین کشوری است

سرهنگ رضا عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نرخ متوسط واژگونی در کشور ۳۸ درصد است در حالیکه این آمار در استان همدان ۴۹ درصد ثبت شده است.

وی گفت: بی توجهی به جلو ناشی از رانندگی در حالت خستگی و خواب آلودگی و تردد با سرعت غیرمجاز عامل اصلی واژگونی خودرو در این استان است.

وی با بیان اینکه سرعت عامل اصلی درصد بالایی از سوانح رانندگی است، افزود: متوسط سرعت در جاده های برون شهری استان همدان ۶ کیلومتر بالاتر از میانگین کشوری است.

رئیس پلیس راه استان همدان عنوان کرد: یکی از بهترین راهکار برای کاهش سوانح جاده ای استفاده از سیستم های مکانیزه و نوین از جمله نصب دوربین ثبت تخلفات سرعت در جاده ها است.

عزیزی افزود: سال گذشته ۷۳۷ فقره از سوانح جاده ای جرحی و فوتی این استان واژگونی بوده که نسبت به سال ۹۴ آمار واژگونی ها سه درصد افزایش داشته است.

وی گفت: از ابتدای سالجاری تا پایان اردیبهشت ماه ۱۰۶ سانحه واژگونی خودرو در جاده های برون شهری این استان رخ داده که نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۲۸ درصد کاهش یافته است.

رئیس پلیس راه استان همدان عنوان کرد: طبق اعلام پزشکی قانونی همدان ۵۰۹ نفر در سوانح رانندگی درون و برون‌شهری این استان در سال ۹۵ جان خود را از دست دادند که ۳۶۸ نفر از جانباختگان مرد و ۱۴۱ نفر زن بوده اند.