بوش بر حل ديپلماتيك مسائل هسته اي ايران و كره شمالي تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، جرج بوش در گفتگو با شبكه خبري فاكس نيوزاعلام كرد كه تلاشهاي مستمر و دائمي براي حفظ اتحاد آمريكا و متحدانش روي برنامه هسته اي پيونگ يانگ انجام شد .

وي افزود كه دراين تلاشها پيشرفتهايي حاصل شد، اما مسئله اين است كه ناكامي اندك به خاطرافراد است و ديپلماسي نيز به خاطر افراد، ناكامي اندكي داشته است، زيرا همه چيز يك شبه اتفاق نمي افتد .



بوش اظهار داشت : تلاشهاي مستمري براي حفظ اتحاد افراد صورت گرفت و بهترين راهي كه مي توان انجام داد؛ اين است كه به آنها متذكر شويم كه اگر يك مسابقه تسليحات هسته اي يا شخصي كه شما مي شناسيد؛ از تسليحات هسته اي استفاده كند؛ چه خطراتي ثبات خاور دور را تهديد مي كند .



رئيس جمهوري آمريكا در پاسخ به اين سوال كه آيا حمله تروريستي ديگري مانند حملات يازده سپتامبر روي خواهد داد، گفت : "تصور مي كنم كه چنين حمله اي انجام شود و ما تمام توان خود را براي جلوگيري از چنين حمله اي انجام خواهيم داد".



درحالي كه بسياري از اعضاي جمهوريخواه نگران اين مسئله هستند كه نارضايتي از جنگ عراق منجر به ازدست دادن كنترل كنگره خواهد شد ، بوش خاطرنشان كرد كه دستور كار خود را تا پايان دوران رياست جمهوري خود دنبال خواهد كرد .



بوش گفت : كنگره ، مردم آمريكا و دنيا بدانند كه من مي خواهم تا آخرين روز رياست جمهوري به فعاليت خود ادامه دهم.

رئيس جمهوري آمريكا افزود كه تلاش خواهد كرد تا شرايطي را فراهم كند تا رئيس جمهور آينده؛ بتواند به مبارزه با تروريسم كمك كند و در اين مبارزه موفق شود.



جرج بوش گفت : ما كارهاي زيادي براي حفظ اتحاد متحدانمان بايد انجام دهيم تا موضوعات هسته اي ايران و كره شمالي را حل و فصل كنيم .



وي درباره مسائل داخلي آمريكا بيان داشت كه ما كار زيادي در كشورداريم كه بايد انجام دهيم، تا اين اطمينان را حاصل كنيم كه بودجه ما درست ، كسر بودجه و ميزان پرداخت ماليات كاهش خواهد يافت و رشد اقتصادي ادامه خواهد داشت .