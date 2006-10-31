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۹ آبان ۱۳۸۵، ۱۲:۲۹

/ هفته چهارم ليگ قهرمانان اروپا /

ميلان در پي جبران شكست دربي/ مهدوي كيا و يارانش در لبه پرتگاه

ميلان در پي جبران شكست دربي/ مهدوي كيا و يارانش در لبه پرتگاه

هفته چهارم رقابت هاي ليگ قهرمانان اروپا فردا شب با انجام هشت ديدار پيگيري مي شود كه طي آن ديدار تيم هاي ميلان و هامبورگ از حساسيت بالاتري نسبت به ساير ديدارها برخوردار است.

به گزارش خبرگزاري مهر، تيم فوتبال ميلان كه روز شنبه در دربي ميلانو مقابل رقيب همشهري خود اينتر شكست خورد در ديدار با اندرلشت به دنبال كسب پيروزي و صعود به دور حذفي رقابت هاست. تيم هامبورگ هم درحالي ميهمان پورتو است كه اگر در اين ديدار پيروز نشود سقوطش قطعي خواهد بود. مهدي مهدوي كيا در اين ديدار در تركيب اصلي هامبورگ حضور خواهد داشت.

برنامه كامل رقابت ها به اين شرح است:
گروه E:
ليون - دينامو كي يف
رئال مادريد  - استوا بخارست

گروه F:
بنفيكا - سلتيك
كپنهاگن - منچستر يونايتد

گروه G:
آرسنال - زسكا مسكو
هامبورگ - پورتو

گروه H:
ميلان - اندرلشت
آاك آتن - ليل 

کد مطلب 400183

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