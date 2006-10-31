به گزارش خبرنگار مهر، "اره 3" در نخستين هفته اكران 34 ميليون دلار فروخت كه براي مديران استوديو بسيار دلگرم كننده بود. از همين رو آنها اقدامات اوليه را براي ساخت قسمت چهارم آغاز كردند. فيلم "اره 4" به احتمال بسيار سال آينده در همين زمان به نمايش عمومي درمي آيد.



فيلم نخست از اين مجموعه با بودجه اندكي ساخته شد، اما در اكران عمومي به فروش 18 ميليون دلار در نخستين هفته دست يافت. موفقيت اين اثر در گيشه راه را براي ساخت دو قسمت بعدي هموار كرد. "اره 2" با بودجه چهار ميليون دلاري ساخته شد، اما در هفته نخست اكران با كسب بيش از 30 ميليون دلار شگفتي آفريد.



اين مجموعه شرح حال قاتل رواني به نام جيگ ساو است كه نقش او را توبين بل بازي مي كند. اين شخصيت پيش از اينكه قربانيان خود را به قتل برساند بازي هراسناكي را با آنها آغاز مي كند. لاينز گيت ابراز اميدواري كرد "اره 4" در تعطيلات هالووين سال آينده مهمان سالن هاي سينما شود.