تداوم گرمی هوا در گلستان تا پایان هفته/ تجربه دمای ۴۰ درجه

نوربخش داداشی در رابطه با آخرین الگوهای پیشیابی هواشناسی در استان گلستان به خبرنگار مهر گفت: اواخر روز یکشنبه وزش شدید باد در برخی از مناطق استان پیشبینی میشود که مواج شدن دریا را با خود به همراه دارد.
وی افزود: روز دوشنبه آسمان استان صاف تا قسمتی ابری است اما از اواسط روز با افزایش ابر و احتمال بارش جزئی و پراکنده باران در برخی از نقاط استان پیشبینی میشود که خنکی موقتی هوا را به دنبال دارد.
مدیرکل هواشناسی گلستان گفت: استقرار هوای گرم در استان تا روز پنجشنبه ادامه دارد و در این ایام برخی از شهرهای استان ممکن است دمای ۴۰ درجه را هم تجربه کنند.
وی با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم گفت: کشاورزان مراقب باشند و از آتش زدن مزارع کشاورزی خودداری کنند چراکه ممکن است گرمی هوا موجب آتشسوزی در سطح وسیعتری شود.
داداشی تصریح کرد: مراوهتپه با ۴۰ درجه سانتی گراد گرمترین و گرگان با ۱۷ درجه سانتی گراد خنکترین شهرهای استان گزارششدهاند.
