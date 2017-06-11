۲۱ خرداد ۱۳۹۶، ۲۱:۲۵

مدیرکل هواشناسی گلستان خبرداد:

تداوم گرمی هوا در گلستان تا پایان هفته/ تجربه دمای ۴۰ درجه

گرگان- مدیرکل هواشناسی گلستان بابیان اینکه استقرار هوای گرم تا روز پنجشنبه در گلستان ادامه دارد، افزود: برخی از شهرهای گلستان دمای نزدیک به ۴۰ درجه را تجربه می کنند.

نوربخش داداشی در رابطه با آخرین الگوهای پیش‌یابی هواشناسی در استان گلستان به خبرنگار مهر گفت: اواخر روز یکشنبه وزش شدید باد در برخی از مناطق استان پیش‌بینی می‌شود که مواج شدن دریا را با خود به همراه دارد.

وی افزود: روز دوشنبه آسمان استان صاف تا قسمتی ابری است اما از اواسط روز با افزایش ابر و احتمال بارش جزئی و پراکنده باران در برخی از نقاط استان پیش‌بینی می‌شود که خنکی موقتی هوا را به دنبال دارد.

مدیرکل هواشناسی گلستان گفت: استقرار هوای گرم در استان تا روز پنجشنبه ادامه دارد و در این ایام برخی از شهرهای استان ممکن است دمای ۴۰ درجه را هم تجربه کنند.

وی با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم گفت: کشاورزان مراقب باشند و از آتش زدن مزارع کشاورزی خودداری کنند چراکه ممکن است گرمی هوا موجب آتش‌سوزی در سطح وسیع‌تری شود.

داداشی تصریح کرد: مراوه‌تپه با ۴۰ درجه سانتی گراد گرم‌ترین و گرگان با ۱۷ درجه سانتی گراد خنک‌ترین شهرهای استان گزارش‌شده‌اند.

