دو پيروزي براي تيمهاي ايران و عراق

به گزارش خبرگزاري مهر، دراولين روزگذشته ديدار تيم منتخب استانهاي ايران موفق شد با نتيجه 78 بر 16 بر امارات متحده عربي غلبه نمايد. سپس مراسم افتتاحيه مسابقات با حضور مسئولان ورزشي، سياسي و كشوري از جمله مدير كل تربيت بدني، مديركل بنياد شهيد، محمود خسروي وفا رئيس فدراسيون جانبازان و معلولين، محمد كريمي دبيرفدراسيون ، اميرحسيني رئيس آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك ، رئيس شوراي شهراصفهان برگزار شد. در ادامه اين مراسم پيام مهندس علي آبادي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت بدني توسط منتقمي مدير كل تربيت بدني استان اصفهان قرائت شد .

بعد از مراسم افتتاحيه ديدار پيام ارتباطات اصفهان و مالزي برگزار شد كه اين ديدار با نتيجه 98 بر 31 به سود تيم كشورمان به پايان رسيد. در آخرين ديدار نيز تيم هاي كويت و عراق مقابل هم صف آرايي كردند كه تيم عراق كه تيم منسجمي نشان مي دهد با نتيجه 61 بر 35 پيروز ميدان شد و اميد بسيار براي صعود به مراحل بعدي مسابقات را بدست آورد.

مسابقات دووميداني اين دوره از مسابقات از امروز و با حضور تيم هاي كويت، سوريه و ايران در زمين چمن ورزشگاه ملت آغاز خواهد شد.