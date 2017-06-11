هدایت تحصیلی یک توصیه است/ دانش آموزان در انتخاب رشته مختارند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مهدی فیض در توضیح توصیه ای بودن امر هدایت تحصیلی گفت: هنگامی که مجموعه سوابق و اطلاعات دانش‌آموز تکمیل شود، گزینه‌های اول تا آخر به او پیشنهاد می‌شود.

وی با اشاره به این مطلب که امسال حد نصاب رشته های تحصیلی ارتقا یافته است، توضیح داد: به طور مثال، ورود به رشته علوم تجربی مستلزم آن است که میانگین نمره ۳ ساله دانش آموز در درس علوم در متوسطه اول ۱۴ باشد و در رشته ریاضی، میانگین نمره درس ریاضی باید ۱۴ باشد.

فیض با اشاره به اینکه براساس اولویت‌بندی رشته‌های تحصیلی، دانش‌آموزان برای انجام ثبت‌نام گروه بندی می شوند، افزود: هر یک از گروه ها یک هفته مهلت ثبت نام دارند و پس از پایان مهلت گروه اول، نوبت به گروه بعدی می رسد.

وی از تغییر احتمالی در الگوی توسعه متوازن خبرداد وگفت: سال گذشته، هدایت تحصیلی بر مبنای الگوی توسعه متوازن تعریف شده بود، اما در سال جاری براساس آمار ثبت‌نام، آموزش و پرورش استان ها و شهرستان ها موظف می باشند، حداکثر ظرفیت برای پاسخ دهی به تفاضای دانش‌آموزان برای اولویت اول رشته انتخابی را مهیا کنند و این امر است که فاصله گرفتن از الگوی توسعه متوازن را اجتناب ناپذیر می سازد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیرآموزش و پرورش از طراحی دو فرم مخصوص برای دانش‌آموزان خبر داد و تصریح کرد: یکی از این فرم‌ها توصیه‌نامه هدایت تحصیلی است که به دانش‌آموز رشته تحصیلی خاصی را پیشنهاد می‌کند و دراین فرم، تنها شخص دانش آموز مطرح است و فرم دوم، اولویت زمان مراجعه برای ثبت‌نام به مدرسه که در این فرم، مقایسه دانش آموز با دانش آموزان دیگر در همان منطقه مد نظر می باشد که اولویت ثبت نام را برای او مشخص می کند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیرآموزش وپرورش اعلام کرد:‌ دانش‌آموزان مختار هستند به رشته مورد علاقه خود بروند و آموزش و پرورش خود را موظف می‌داند، ظرفیت حداکثری برای دانش‌آموزان را مهیا کند.

وی در بخش دیگری از سخنان، خود نقش مهم مشاوران در هدایت تحصیلی دانش‌آموزان را متذکر شد و گفت: وظیفه مشاوران آن است که دانش‌آموزان و خانواده‌ها را نسبت به پیامد تصمیم خود در امر هدایت تحصیلی آگاه سازند.