نوشیدن قهوه همراه با خواب خوب به تسکین درد کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان بیماران مبتلا به دردهای مزمن بغیر از مصرف داروهای مُسکن، می توانند از عادات خوب خواب به همراه مصرف قهوه بهره گیرند.

این مطالعه که بر روی موش ها انجام شد آشکار ساخت که پنج روز متوالی بیخوابی در حد متوسط می تواند حساسیت به درد را به شکل قابل توجهی به مرور زمان در موش های سالم تشدید کند.

مُسکن های رایج نظیر ایبوپروفن موجب توقف حساسیت به درد ناشی از کمبود خواب نمی شود. حتی مورفین هم در موش های بیخواب، کارآمدی اش را از دست داده بود.

در مقابل، هم کافئین و هم مودافینیل، گروه دارویی مورداستفاده برای اختلالات خواب، به شکل قابل توجهی حساسیت بیش از اندازه درد ناشی از بیخوابی مزمن و حاد را متوقف کردند.

کالیفرد وولف، سرپرست تیم تحقیق از بیمارستان کودکان بوستون، در این بار می گوید: «این یافته نوع جدیدی از مُسکن ها را نشان می دهد که قبلا موردتوجه نبودند، مُسکنی که به وضعیت بیولوژیکی حیوان بستگی دارد. این داروها می توانند به اختلال در چرخه درد مزمن کمک کنند. درد موجب اختلال در خواب شده، سپس درد را افزایش می دهد و بازهم موجب اختلال در خواب می شود.»

در این مطالعه، محققان تاثیرات بیخوابی مزمن یا حاد را بر خواب آلودگی و حساسیت به محرک های درد و همچنین محرک های غیردرد ارزیابی کردند.

سپس آنها داروهای استاندارد درد نظیر ایبوپروفن و مورفین و همچنین عوامل افزایش بیداری نظیر کافئین و مودافینیل را بررسی کردند.

یافته های این محققان در مورد انسان ها می تواند حاکی از آن باشد که مصرف عوامل تحریک کننده بیداری نظیر قهوه همراه با خواب خوب می تواند راهکاری موثر برای تسکین درد باشد.