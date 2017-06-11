امور خیریه نشانگر عطوفت و شرف در جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید حسن عاملی شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاح کلینیک تخصصی ریحانه تصریح کرد: اقدامات خیریه میبایست در جامعه ساری و جاری باشد تا بتواند مروج ایثار، نوعدوستی و عطوفت گردد.
وی افزود: امور خیریه و اقدام خیرین نشان میدهد که جامعه بیرحم نیست و شرف و انسانیت در آن موج میزند و توصیه دین ترویج اموری از این قبیل است.
نماینده ولیفقیه در استان تأکید کرد: خیرین بسیاری در استان اردبیل اقدامات شایستهای در حوزه سلامت و کمک به بیماران سرطانی انجام دادهاند که شایسته تقدیر است.
عاملی با اذعان به فعالیت مرکز درمان ناباروری فوق تخصصی اردبیل در محل کلینیک تخصصی ریحانه اضافه کرد: یکی از معضلات حاد جامعه ناباروری است و کمک به حتی یک بیمار میتواند به استقامت و پایداری کانون خانواده بینجامد.
وی با تقدیر از اقدام خیرین در ساخت کلینیک تخصصی درمان بیماران سرطانی اضافه کرد: این اقدامات مصداق حسنه جاریه است.
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