تست موفقیت آمیزاولین سیستم هوشمند کنترل خودرو بدون راننده درایران

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پارک علم و فناوری هرمزگان، علی فتی بیان داشت: این سیستم قابلیت نصب بر روی تمام خوردرو ها با گیربکس اتوماتیک را دارا می باشد.

وی افزود: این سیستم بعد از نصب بر روی خودرو توانست اولین تست خود را به طول ۲۵ کیلو متر در مسیر تعیین شده بدون خطا و دخالت انسان با موفقیت به پایان برساند.

به گفته فتی، این سیستم بعد از انجام تمام تست های ایمنی در نیمه دوم سال جاری با حضور مسولین رونمایی خواهد شد.

در همین ارتباط مهندس علیرضا شیخ جعفری مدیرعامل شرکت صنعت و فناوری هوشمند خلیج فارس و سرتیم این پروژه گفت: با استفاده از این سیستم ، خودرو می تواند به صورت خودکار در مسیرهای شهری و بین شهری تردد نماید. این سیستم از طریق سه دوربین نصب شده بر روی خودرو ، سیستم ناوبری جهانی (GPS) ، سنسورهای التراسونیک ، اسکنر لیزری و سامانه های هوشمند می تواند ضمن تشخیص مسیر جاده و خیابان ، موانع و تابلوهای راهنمایی و رانندگی ، در مسیر تعیین شده با دقت و امنیت بالا تردد نماید.

شیخ جعفری خاطرنشان کرد، از ویژگی های این سیستم، پیاده سازی الگوریتم های بسیار سریع و دقیق پردازش تصویر با قابلیت تشخیص، انسان، خودور، موانع، خطوط جاده و خیابان، تابلوهای راهنمایی و رانندگی در مسیر حرکت خودرو می باشد. کنترل مرکزی این سیستم قابلیت کنترل فرمان با دقت یک یکصدم درجه و کنترل پدال گاز و ترمز به صورت همزمان و با سرعت عکس عمل ۰.۰۰۱ ثاینه دارا می باشد.

وی به دیگر امکانات این خودرو اشاره کرد و گفت: این سیستم دسترسی مستقیم به اینترنت برای بررسی مسیر وشرایط جاده و آب هوا به صورت خودکار می باشد. این سیستم وضعیت آب و هوا را به صورت خودکار از طریق اینترنت بررسی کرده وضمن گزارش وضعیت آب و هوا در مسیر حرکت وجود تجهیزات ایمنی مناسب مانند زنجیره چرخ(مثلا برای آب وهوای برفی) را بررسی کرده و آن را به شما گزارش می دهد.

به گفته وی، تمام این کار به صورت خودکار انجام می شود.

وی افزود: از قابلیت های دیگر این سیستم امکان برقراری ارتباط با سایر خودرو های مشابه است که این امکان را به خودرو می هد از شرایط مسیر حرکت تا چندین کیلومتر جلوتر بدون استفاده از سیستم های آنلاین آگاه شود.

شیخ جعفری خاطرنشان کرد، یکی از ویژگی های منحصر به فرد این سیستم قابلیت دریافت فرمان شما به زبان فارسی می باشد. برای وارد کردن مسیر به سیستم کافی شما مقصد خود را به سیستم بگویید .

وی تصریح کرد، این سیستم قابلیت شناسایی راننده از طریق پردازش تصویر را داراست که باعث بالا رفتن امنیت و عدم امکان سرقت ماشین خواهد شد.

گفتنی است، علاقه مندان می توانند فیلم های مربوط به تست این سیستم و مراحل توسعه آن را از طریق کانال اینستا گرام و تلگرامPGITIC و یا سایت www.pgitic.ir پیگیری نمایند.