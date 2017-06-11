توسعه فضاهای آموزشی در مناطق محروم مورد توجه قرار بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی بعد از ظهر یکشنبه در شورای آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه توسعه فضاهای آموزشی در مناطق محروم این استان مورد توجه قرار بگیرد، اظهار داشت: باید در مناطق محروم و عشایری استان توسعه فضای آموزشی مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

وی افزود: توسعه خدمات آموزشی زمینه ساز ارتقای دیگر شاخص ها در مناطق محروم استان چهارمحال و بختیاری است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به ضوابط تشکیل کلاس‌های چند پایه در مدارس ابتدایی روستایی، گفت: شرایط مناطقی که تمرکز جمعیت دارند با استان ما قابل مقایسه نیست باید استان‌های شبیه به هم شاخص‌های مشابه برای این مسئله داشته باشند.

سلیمانی تصریح کرد: در این موارد باید به گونه‌ای عمل کرد که مشکل اجتماعی و یا کاهش و افت سطح آموزشی ایجاد نشود.