آمريكا نمي تواند ايران را متوقف كند / تصميمات اقتصادي دولت بايد با الزامات ديپلماسي هسته اي هماهنگ باشد

دراين ميزگرد آقايان دكتر حسين علايي، رئيس سابق ستاد مشترك سپاه پاسداران، سعيد ليلاز، روزنامه نگارو كارشناس اقتصاد سياسي و دكتر جلال ساداتيان، استاد دانشگاه و مشاور سابق وزير خارجه حضور داشتند.

در ابتداي اين ميزگرد دكتر ساداتيان ضمن اشاره به فرايند طي شده در موضوع هسته اي از سوي ايران گفت : ما در ابتدا، غني سازي را تعليق كرديم تا مذاكرات ادامه پيدا كند، با روي كار آمدن دولت جديد اين رويكرد متوقف شد و يك استراتژي جديد هسته اي در پيش گرفته شده شد، به اين مفهوم كه " غني سازي را ادامه مي دهيم ، غرب هم اگر خواست مذاكره كند"

اين استاد دانشگاه با اشاره به موضع چين و روسيه در معادله هسته اي ايران، گفت: چين و روسيه از اينكه ايران قدرت هسته اي شود، مي ترسند، از اينكه در شرايط فعلي ، جاي تنفس و عرض اندامي برايشان ايجاد شود، بدشان نمي آيد و در حقيقت دارند با كارت ايران بازي مي كنند تا با يك جانبه گرايي آمريكا مقابله كنند.

درست است كه آمريكا زور برتر را دارند ولي زور برتر الزاما به معناي برتري نيست ، زور غرب و آمريكا در شوراي امنيت است و زور ما در ايستادگي و مقاومت در خط فعلي

ساداتيان با بيان اين نكته كه مساله هسته اي ايران، براي همه طرفهاي درگير تبديل به يك معادله "حيثيتي" شده است، افزود : بايد مديريت حيثيتي و رواني- رسانه اي اين پرونده يكي از اولويت هاي ديپلماسي ما باشد.

درادامه اين ميزگرد، دكتر حسين علايي دربيان ديدگاههاي در اين باره اظهار داشت: فشاري كه آمريكا و متحدانش در شوراي امنيت بر ايران مي آورند، همواره يك روزنه براي مذاكره باز كردند، براي اينكه بتوانند مثلثي از فشار را براي ايران ايجاد كنند كه اضلاع اين مثلث عبارتند از : ضلع شوراي امنيت ، ضلع مذاكره و ضلع تهديدات نظامي كه اين ضلع سوم، يعني تهديدات نظامي براي كمك به دو ضلع ديگر به كار گرفته مي شد و مي شود.

علايي گفت : درست است كه آمريكا زور برتر را دارند و زور برتر الزاما به معناي برتري نيست ، زور غرب و آمريكا در شوراي امنيت است و زور ما در ايستادگي و مقاومت در خط فعلي.

وي تاكيد كرد: مي توانيم با برداشتن يك گام فني بلند در مساله هسته اي ، مثل رسيدن به مرحله "پايلوت" بازي را به نفع خودمان رقم بزنيم.

فرمانده سابق نيروي دريايي سپاه پاسداران گفت : دولت براي طي اين راه بايد به جاي آنكه با باز كردن درهاي واردات و از هم پاشاندن امكان توليد دركشور در پي كاهش موقت گراني و جلب محبوبيت باشد ،‌ رسما در اقتصاد تصميمات متناسب با شرايط آينده بگيرد و به ملت اعلام كند كه اين اقدامات در راستاي ايستادگي است.

سعيد ليلاز، كارشناس اقتصاد سياسي درادامه اين ميزگرد با اشاره به ارقام و آمار مربوط به واردات شديد در كشورگفت : معتقدم در بعد تحريم احتمالي اقتصادي ايران هيچ نهادي به اندازه دولت ، با تصميم هاي غلط خود به ايالت متحده كمك نمي كند.

ما در سال 1377 براي اداره اقتصاد ايران با 5 درصد رشد اقتصادي به 10 ميليارد دلار واردات احتياج اشتيم اما امروز كمتر از 65 ميليارد دلار واردات جواب اين اقتصاد را با نرخ 4 درصدي رشد نمي دهد و اين يك فاجعه اقتصادي است

به گزارش خبرنگار مهر اين كارشناس امور اقتصادي گفت : ما در سال 1377 براي اداره اقتصاد ايران با 5 درصد رشد اقتصادي به 10 ميليارد دلار واردات احتياج اشتيم اما امروز كمتر از 65 ميليارد دلار واردات جواب اين اقتصاد را با نرخ 4 درصدي رشد نمي دهد و اين يك فاجعه اقتصادي است.

وي با هشدار در مورد تكرار تجربه رژيم شاه در واردات بي رويه و بيماري موسوم به بيماري هلندي در اقتصاد ادامه داد : امسال ركورد واردات سرانه هر ايراني شكست و از مرز 900 دلار براي هر نفر عبور كرد درحالي كه بالاترين رقم آن در رژيم شاه حدود 800 الي 850 دلار در سال 1355 به ازاي هر ايراني بوده است.

ليلاز گفت: تصور مي كنم ايالات متحده در حال حاضر هيچ عجله اي براي برخورد با ايران ندارد و بيشتر در پي راديكاليزه كردن اوضاع ، به بن بست رساندن مذاكرات ، گير انداختن ايران در گوشه رينگ و اجماع بين المللي است .

مشروح سخنان هركدام از مهمانان اين ميزگرد به زودي در مهر منتشر مي شود.