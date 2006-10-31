پروژه هاي عمراني دانشگاه آزاد اسلامي واحد زرند افتتاح شد

به گزارش خبرگار اعزامي مهر، ساختمان سوله ورزشي با وسعت سه هزار و 650 متر مربع، ساختمان آموزشي شماره دو دانشگاه با وسعت سه هزار متر مربع، سلف سرويس دانشگاه زرند با وسعت دو هزار و دويست متر مربع و خوابگاه دختران دانشگاه با وسعت سه هزار و 200 متر مربع طرح هاي عمراني دانشگاه آزاد زرند بود روز گذشته با حضور دكتر جاسبي افتتاح شد.

همچنين دكتر جاسبي از طرح هاي عمراني در دست اقدام و نقاط مختلف دانشگاه آزاد اسلامي واحد زرند بازديد كرد.

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زرند با دو هزار و 500 دانشجو در 17 رشته تحصيلي جزء واحدهاي بزرگ دانشگاه آزاد و منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامي است.