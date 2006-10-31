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۹ آبان ۱۳۸۵، ۱۱:۳۷

/ با حضور رئيس دانشگاه آزاد /

پروژه هاي عمراني دانشگاه آزاد اسلامي واحد زرند افتتاح شد

پروژه هاي عمراني دانشگاه آزاد اسلامي واحد زرند افتتاح شد

پروژه هاي عمراني دانشگاه آزاد اسلامي واحد زرند با حضور دكتر جاسبي رئيس دانشگاه آزاد و دكتر كريم زارع معاون پارلماني اين دانشگاه افتتاح شد.

به گزارش خبرگار اعزامي مهر، ساختمان سوله ورزشي با وسعت سه هزار و 650 متر مربع، ساختمان آموزشي شماره دو دانشگاه با وسعت سه هزار متر مربع، سلف سرويس دانشگاه زرند با وسعت دو هزار و دويست متر مربع و خوابگاه دختران دانشگاه با وسعت سه هزار و 200 متر مربع طرح هاي عمراني دانشگاه آزاد زرند بود روز گذشته با حضور دكتر جاسبي افتتاح شد.

همچنين دكتر جاسبي از طرح هاي عمراني در دست اقدام و نقاط مختلف دانشگاه آزاد اسلامي واحد زرند بازديد كرد.

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زرند با دو هزار و 500 دانشجو در 17 رشته تحصيلي جزء واحدهاي بزرگ دانشگاه آزاد و منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامي است.

کد مطلب 400208

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