به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، «عماد خمیس» نخست وزیر سوریه در دیدار با «جواد ترک آبادی» سفیر ایران در دمشق توسعه روابط بین دو کشور در زمینه های مختلف بویژه بخش های اقتصادی را مورد بحث و بررسی قرار داد.

عماد خمیس در این دیدار قدردانی دولت سوریه از مواضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مردم این کشور و مبارزه با تروریسم را ابراز نمود.

نخست وزیر سوریه افزود: چالش بزرگ جنگ اقتصادی علیه مردم سوریه است که نیازمند توسعه روابط در تمام زمینه ها می باشد.

خمیس با تاکید بر اهمیت توسعه طرح های سرمایه گذاری مشترک بر اساس منافع متقابل دو کشور دوست، گفت: بخش اقتصادی بین دو کشور نیازمند پیگیری و اهتمام است و باید از طریق تماس مداوم و اندیشیدن با ذهنیت باز در مورد روابط تجاری و فعالسازی اتاق های بازرگانی و صنعت بین دو کشور تقویت گردد.

از سوی دیگر جواد ترک آبادی سفیر ایران در دمشق نیز روابط بین سوریه و ایران را نمونه ای از روابط راهبردی و منحصر بفرد بین کشورهای دارای منافع مشترک برشمرد. وی تصریح کرد: حمایت ایران از سوریه حمایت از موضوع مشترک یعنی حق است.

سفیر ایران افزود: پیروزی های چشمگیر در سوریه علیه تروریسم نشان می دهد که ما دارای عزم واحد هستیم و مسئولیت های زیادی برای توسعه و حمایت از روابط اقتصادی بین سوریه و ایران و تقویت هماهنگی در سطوح اجتماعی، فرهنگی و رسانه ای برعهده ماست.