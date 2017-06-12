«جمکران» میعادگاه پرورش منتظران مهدی(عج)/ مسجدی با قدمت هزار ساله

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: سه‌شنبه بود، ۱۷ ماه مبارک مبارک رمضان سال ۳۹۳ قمری در خانه خود خوابیده بودم که ناگاه جماعتی از مردم به در خانه من آمدند و مرا از خواب بیدار کردند و گفتند: «برخیز و مولای خود، مهدی(عج) را اجابت کن که تو را طلب نموده است».

آن‌ها مرا به محلی که اکنون مسجد جمکران است آوردند، چون نیک نگاه کردم، تختی دیدم که فرشی نیکو بر آن تخت گسترده شده، جوانی حدودا سی ساله بر آن تخت تکیه بر بالش کرده و پیرمردی هم نزد او نشسته است، آن پیر، خضر نبی(ع) بود که مرا امر به نشستن نمود، حضرت مهدی(ع) مرا به نام خودم خواند و فرمود: «برو به حسن مسلم (که در این زمین کشاورزی می‌کند) بگو، این زمین شریفی است و حق تعالی آن را از زمین‌های دیگر برگزیده است و دیگر نباید در آن کشاورزی کند». عرض کردم: «یا سیدی و مولای! لازم است که من دلیل و نشانه‌ای داشته باشم وگرنه مردم حرف مرا قبول نمی‌کنند».

فرمود: «تو برو و آن رسالت را انجام بده، ما نشانه‌هایی برای آن قرار می‌دهیم و همچنین نزد سید ابوالحسن (یکی از علمای قم) برو و به او بگو حسن مسلم را احضار کند و سود چند ساله را که از زمین به دست آورده است، وصول کند و با آن پول در این زمین مسجدی بنا نماید. به مردم بگو به این مکان رغبت کنند و آن را عزیز دارند و چهار رکعت نماز در آن گزارند».

آنگاه امام فرمودند: «هر که این دو رکعت نماز را در این مکان (مسجد جمکران) بخواند مانند آن است که دو رکعت نماز در کعبه خوانده باشد»؛ و این‌گونه بود که از داستان فرمان ولی عصر(عج) برای ساخت مسجد مقدس جمکران بیش از هزار سال است که می‌گذرد.

جمکران این روزها و بعد از گذشته بیش از هزار سال از ساخت آن، میعادگاهی است برای دلدادگان عاشق مهدی(عج)؛ مهدی یاورانی که به امید فرج و توسل بری ظهور و البته برای به دست آوردن آنچه در دل‌هایشان پنهان کرده‌اند هر روز و هر ساعت رهسپار این مکان مقدس هستند.

مسجد مقدس جمکران سالانه میزبان ۲۰ میلیون زائر است

معاون فرهنگی مسجد جمکران در رابطه با این مکان مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر، از حال و هوای این سال‌های جمکران می‌گوید از مسجدی که بعد از دوران انقلاب رونقی بسیاری گرفت و به گفته وی در طول سال غریب به ۲۰ میلیون نفر زائر از اقصی نقاط جهان به این مسجد می‌آیند.

جمکران محلی است برای حضور منتظران انقلابی که در شب‌های چهارشنبه و جمعه گردهمایی از منتظران را تشکیل می‌دهند

البته این مسجد در طول سالیان پابرجایی کرامات بسیاری به زائران خود داشته و به گفته ابراهیم صدوقی بسیاری از این افرادی که به این مسجد سفر می‌کنند قطعاً کرامات آن را شامل حال خود دیده‌اند.

وی به حال و هوای شب‌های چهارشنبه و جمعه این مسجد اشاره می‌کند، اینکه مهمان‌نوازی و سفره‌داری در این مسجد در این شب‌ها پابرجاست و بسیاری از زائران مهمان سفره‌ای می‌شوند که با نام مهدی(ع) پهن می‌شود و در شب‌های شلوغ گاهی تا ۲۵۰ هزار نفر در مسجد آمد و رفت می‌کنند.

معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران به ویژگی‌های شاخص مسجد سهله و کوفه اشاره می‌کند اینکه در زمان ظهور مسجد سهله خانه ولی عصر(عج) است و مسجد کوفه هم پایگاه حکومت ایشان می‌شود.

محلی برای حضور منتظران

وی ادامه می‌دهد: اما مسجد جمکران در این بین و در زمان غیبت منتظر پروری می‌کند اینکه جمکران محلی است برای حضور منتظران انقلابی که در شب‌های چهارشنبه و جمعه گردهمایی از منتظران را تشکیل می‌دهند.

ابراهیم صدوقی منتظر انقلابی را منتظری می‌داند که در همه حال مطیع و فرمان‌بردار ولی خویش است.

آنچه که معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران در گفته‌هایش اشاره دارد با چشم غیر مسلح هم به خوبی قابل مشاهده است روزهایی که با سر زدن به این مسجد می‌توان افراد از ملیت‌های مختلف را دید که جانماز تعبد خود را در حیات و رواق‌ها پهن کرده‌اند و با دو رکعت نماز و با حال و هوای معنوی در حال دعا و ذکر هستند تا نشان دهند که منتظران گرچه هزار سال است که در این مسجد رفت و آمد دارند، اما هرگز از دعا و آمد و شدها دست برنمی‌دارند و ناامید نمی‌شوند تا روزی که بتوانند بر جمال آخرین امام شیعیان صلواتشان را نثار کنند.