به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، با اعلام راه اندازی نسخه های جدید انگلیسی و عربی پورتال وزارت امور خارجه گفت: متعاقب رونمایی رسمی پورتال فارسی این وزارتخانه در پایان سال ۱۳۹۵ با حضور و سخنرانی وزیر امور خارجه، با هدف اطلاع رسانی بهتر و کارآمدتر به مخاطبین خارج از کشور، نسخه های عربی و انگلیسی آن نیز با قابلیت های متنوع، صفحات واکنشگرا، چند رسانه ای، گرافیک بهتر و محتوای جامع تر، طراحی و راه اندازی شد.

قاسمی با تاکید بر اهمیت روزافزون ابزارهای نوین دیپلماسی عمومی در جهان امروز، اظهار امیدواری کرد با برنامه های در دست اقدام در وزارت امور خارجه، بتوانیم در آینده نزدیک گام های بیشتر و موثرتری در زمینه ارتباط سریع و خدمت رسانی بهینه به مخاطبین و مراجعین داخلی و خارجی، اعم از دیپلمات ها، اصحاب رسانه و محققان برداریم.