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۹ آبان ۱۳۸۵، ۱۳:۰۵

استاد بخش آسياي مركزي و روسيه موسسه تحليل و مطالعات دفاعي هند:

حضور نظامي آمريكا در آسياي مركزي نقشه ژئوپليتيك منطقه را تغيير داده است

استاد بخش آسياي مركزي و روسيه موسسه تحليل و مطالعات دفاعي هند حضور نظامي آمريكا در جمهوري هاي آسياي مركزي را موجب تغيير در نقشه ژئوپليتيك اين منطقه دانست و گفت: اكنون روند مداخله آمريكا در آسياي مركزي عميق تر شده و اين امر جاي تاسف دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، راماكانت دوايودي، استاد بخش آسياي مركزي و روسيه موسسه تحليل و مطالعات دفاعي هند كه صبح امروز در چهاردهمين همايش بين المللي آسياي مركزي و قفقاز سخن مي گفت، نهادينه كردن مكانيسم همكاري در زمينه فعاليت هاي امنيتي، اعتماد سازي، مقابله با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي، همكاري هاي اقتصادي و ايجاد مكانيسم هايي براي حل منازعه ميان اعضاي شانگهاي را از مهم ترين اهداف اين سازمان دانست. 

وي با اشاره به تحولات دهه 90 ميلادي و عملكرد سازمان شانگهاي با حضور روسيه، چين، قزاقستان، قرقيزستان و تاجيكستان، افزود: پس از حل مسايل مرزي، نگراني چين بر حفظ صلح و ثبات در مرزها متمركز گشت و هسته اصلي اين رويكرد نيز در روح شانگهاي دميده شد. 

دوايودي در ادامه به نخستين ديدارهاي اعضاي سازمان همكاري شانگهاي در سال هاي 1996 و 97 اشاره كرد و گفت: سازمان شانگهاي در آن دوران در جهت تقويت روابط دوستانه و اعتماد نظامي متقابل در ميان اعضايش گام برداشت به گونه اي كه آسياي مركزي نقطه عالي تمركز و توجه مخالفان شوروي و نيروهاي چين در دوران جنگ سرد به حساب آمد. 

اين استاد بخش آسياي مركزي و روسيه موسسه تحليل و مطالعات دفاعي هند با اشاره به ديدار اعضاي شانگهاي در سال 2000 ميلادي در دوشنبه برگزار شده بود، اظهار داشت: نشست دوشنبه در حقيقت پاسخي به سياست خارجي آمريكا از سوي اين سازمان به حساب مي آمد و علت اصلي آن هم جنگ ناتو در يوگوسلاوي آن هم بدون تاييد شوراي امنيت بود كه سازمان شانگهاي در بيانيه اي مشترك بر اهميت شوراي امنيت تاكيد نمود و استفاده از حقوق بشر براي از ميان بردن حاكميت ملي جمهوري ها را مورد انتقاد قرار داد. 

وي افزود: حضور نظامي آمريكا در جمهوري  هاي آسياي مركزي نقشه ژئوپليتيك آسياي مركزي را تغيير داده است چراكه در حال حاضر آمريكا بر مواضع خود در منطقه پافشاري مي كند و اين در حالي است كه انتظار مي رفت نيروهاي نظامي آمريكا از نظر وسعت و مساله زماني هر روز محدودتر گردند اما روند مداخله آمريكا در آسياي مركزي عميق تر شد و اين امر جاي تاسف دارد.

کد مطلب 400216

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