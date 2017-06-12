سیدعلی اکبر صباغ در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اهمیت رل‌های مدار فوق توزیع بیان کرد: خطاهای گذرا در خطوط فوق توزیع یکی از عوامل بسیار متداول خروج خطوط ۶۳ کیلوولت و در مواردی موجب اعمال خاموشی به مشترکان است که این رله‌ها باعث می شود دچار چنین مشکلاتی نشویم.

وی افزود: وصل مجدد سریع خطوط فوق توزیع یکی از روش‌های مناسب برای مواجهه با چنین وضعیتی است که دارای مزایایی چون حفظ پایداری، افزایش قابلیت اطمینان شبکه، کاهش حجم مانورهای انجام شده توسط اپراتور در پست و کاهش احتمال خطای نیروی انسانی (اپراتور) برای بازگرداندن سیستم به حالت عادی، کاهش احتمال ایجاد افت ولتاژ در پست (به‌دلیل خروج یک خط) و ارتقا شاخص متوسط زمان خروج تجهیزات شبکه ناشی از حوادث محسوب می شود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان با اعلام در مدار قرار گرفتن رله وصل مجدد در خط ۲۳۰ سمنان-سرخه، خطوط ۶۳ شهمیرزاد-چاشم، خطوط آهوان-شرق ۱ و خطوط آهوان-شرق ۲، بیان کرد: رله وصل مجدد بخشی دیگر از خطوط نیز همزمان با سرویس سالیانه خط در مدار قرار خواهد گرفت.

صباغ افزود: رله اتور رکلوزر یک رله وصل مجدد اتوماتیک است که پس از قطع کلید در اثر عملکرد حفاظت تحت شرایط خاص به‌طور خودکار پس از زمان تنظیمی آن، فرمان وصل مجدد خطوط را می‌دهد.