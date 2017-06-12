به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق در سخنانی گفت: به زودی پرچم پیروزی بر داعش را به اهتزاز درمی‌آوریم.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص تصریح کرد: پس از آنکه عراق به گورستانی برای داعشی‌ها تبدیل شد، روند بازسازی کشور را آغاز می کنیم.

طبق اعلام سومریه نیوز، العبادی در جریان دیدار با شماری از فرماندهان نظامی عراق، سلسله دستاوردهای نظامی رزمندگان عراقی در نبرد با داعش و فداکاری های آنها را ستود.

العبادی تصریح کرد: هیچیک از رهبران جهان انتظار نداشتند که رزمندگان عراقی با این سرعت دستاوردهای ارزشمندی را در نبرد با تروریسم محقق سازند.