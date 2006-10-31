۹ آبان ۱۳۸۵، ۱۳:۱۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

وجود 50 درصد اقلام ضروري در انبارهاي پشتيباني هلال احمر

رئيس جمعيت هلال احمر اعلام كرد: با توجه به اينكه ميزان موجودي هر انبار بسته به شدت و ميزان حادثه خيزي هر منطقه متفاوت است ، در حال حاضر 50 درصد اقلام مورد نياز به هنگام وقوع حوادث غير مترقبه در انبارهاي پشتيباني هلال احمر موجود است.

دكتر مسعود خاتمي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگرچه در گذشته به هنگام بروز حوادث غير مترقبه كمبود برخي اقلام ضروري از جمله چادرهاي امدادي وجود داشت اما خوشبختانه توان پشتيباني هلال احمر به لحاظ تامين امكانات و اقلام ضروري مناسب بوده است ، كما اينكه روزانه تعداد زيادي از اين چادرهاي امدادي در كارخانه نساجي هلال با كيفيت مناسب توليد و در انبارهاي هلال احمر دپو مي شود.

وي اظهار اميدواري كرد: با توسعه و گسترش انبارهاي بين استاني مشكل حمل و نقل اقلام امدادي از انبارهاي استان ها به حواشي آنها بر طرف شده و اين اقلام سريع تر در اختيار آسيب ديدگان ناشي از حوادث غير مترقبه قرار خواهد گرفت

