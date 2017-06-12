به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سرهنگ علی عارف نژاد در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی تشدید اقدامات انتظامی و برخورد قاطع با قاچاقچیان سوخت، ماموران یگان تکاوری قطار خنجک در پی گشت زنی های هدفمند به یک دستگاه نفتکش مشکوک شده و آن را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو ۱۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف و یک متهم نیز در این رابطه دستگیر که جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان با اشاره به اینکه قاچاق کالا و ارز صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند، خاطرنشان کرد: پلیس با مخلان نظم و امنیت و قاچاقچیان برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.