کشف ۱.۵میلیارد ریال کالای قاچاق در جوانرود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار "منوچهر امان اللهی" در تشریح این خبر گفت: عوامل پلیس آگاهی شهرستان جوانرود با اقدامات اطلاعاتی محل انتقال یک محموله لوازم خانگی قاچاق را شناسایی کردند.

وی افزود: بر همین اساس طی هماهنگی با مقام قضائی و پس از شناسایی خودروی حامل کالای قاچاق، در یک عملیات منسجم و هوشمندانه، یک دستگاه کامیون در بازارچه مرزی جوانرود توقیف و به مقر انتظامی انتقال داده شد.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: در بازرسی از کامیون تعداد ۳۴ دستگاه ماشین لباسشویی و ظرفشویی و دو دستگاه کولر گازی فاقد هر گونه مدارک معتبر گمرکی و مجوز قانونی، کشف شد.

سردار امان اللهی در پایان با بیان اینکه ارزش محموله کشف شده، توسط کارشناسان یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، گفت: راننده کامیون که پیش از این سابقه کیفری نداشته است، پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

کشف کارگاه تهیه مواد مخدر صنعتی در کرمانشاه

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف کارگاه تولید مواد مخدر صنعتی در یکی از شهرک های حاشیه ای شهر کرمانشاه و دستگیری یک متهم در این زمینه خبر داد.

سرهنگ "علیرضا مرزبانی" توضیح داد: ماموران کلانتری ۲۲ ظفر پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و تحت نظر گرفتن خرده فروشان مواد مخدر صنعتی با تلاش شبانه روزی و کنترل نامحسوس، از فعالیت یک لابراتوار تهیه و توزیع مواد مخدر صنعتی در یکی از شهرک های حاشیه ای شهر کرمانشاه با خبر شدند و سریعا انهدام آن را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: چند اکیپ از ماموران این کلانتری پس از هماهنگی با دستگاه قضائی در یک عملیات ضربتی وارد منزل متهم شده که وی با دیدن ماموران قصد معدوم کردن مواد پیش ساز مخدر صنعتی را داشت اما با واکنش سریع پلیس، نامبرده دستگیر شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: پلیس ضمن انهدام این کارگاه یک نفر متهم را که در این زمینه فعالیت داشت دستگیر و به دستگاه قضائی معرفی کرد.

سرهنگ مرزبانی یادآور شد: ماموران انتظامی شهرستان کرمانشاه از این کارگاه یک هزار و ۳۰۰ گرم گرانول پیش ساز و تولید مواد مخدر صنعتی، پنج لیتر مایع پیش ساز، حدودا ۱۰ کیلو ماده پبش ساز مواد مخدر، تعدادی بالن، بشر و وسایل آزمایشگاهی تهیه مواد مخدر صنعتی کشف کردند.

وی در پایان گفت: با استفاده از تمام ظرفیت خود با تولید و توزیع کنندگان مواد مخدر که کانون گرم خانواده ها را هدف قرار داده اند برخورد قاطع خواهیم کرد و برای مبارزه با سوداگران مرگ برنامه ریزی دقیقی صورت گرفته است.

انحراف به چپ راننده پژو روا با یک کشته و دو مصدوم

جانشین پلیس راه استان کرمانشاه گفت: ساعت ۰۷:۴۵ امروز بر اثر برخورد یک دستگاه پژو روا با یک دستگاه تاکسی پیکان در محور کرمانشاه به کامیاران متاسفانه یک نفر جان باخت و دو نفر نیز مصدوم شدند.

سرهنگ "محمد حیدری" افزود: حادثه زمانی رخ داد که راننده سواری پژو روا با همراه داشتن همسر و دو کودکش به انگیزه سبقت وارد مسیر مخالف شد، اما به علت اشتباه در محاسبات با یک دستگاه سواری تاکسی در مسیر مقابل برخورد کرد.

وی ادامه داد: متاسفانه در این حادثه دو کودک که در صندلی عقب سواری پژو نشسته بودند مصدوم و مادر آنها که سرنشین جلو بود، به علت شدت جراحات وارده در دم جان باخت.

این مقام انتظامی خطاب به پیمایشگران جاده ها چه راننده و چه غیر راننده گفت: همگان وظیفه دارند در ایمنی سفر خود و خانواده هایشان مداخله کنند و نباید رعایت یا عدم رعایت مقررات تنها در اختیار راننده باشد، لذا سر نشینان می توانند به عنوان یک پلیس همراه و دلسوز مانع بسیاری از تخلفات شوند تا شاهد حوادث دلخراش نباشیم.

اعتراف به سرقت ۱۰۰ راس دام

جانشین انتظامی شهرستان سنقر از کشف ۱۰۰ رأس دام سرقتی در نتیجه تعامل صورت گرفته با پلیس آگاهی شهرستان قروه خبر داد.

سرهنگ "غضبان احمدی فرد " اظهار کرد: در پی شناسایی یک دستگاه پژو پارس با سه سرنشین که نسبت به سرقت احشام در روستاهای شهرستان های سنقر و قروه اقدام می کنند، لذا توقیف و دستگیری سرنشینان خودرو به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: خودروی موردنظر نیمه های شب توسط عوامل انتظامی مشاهده شد که به سمت شهرستان قروه در حرکت است، لذا بلافاصله با تعامل و همکاری صورت گرفته با پلیس آگاهی شهرستان قروه در یک عملیات غافلگیرانه و مشترک در حوزه استحفاظی آن شهرستان، با استفاده از شگردهای خاص پلیسی خودرو متوقف و یک نفر نیز دستگیر شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: عوامل پلیس آگاهی این انتظامی با اخذ نیابت قضائی متهم را از آگاهی شهرستان قروه به شهرستان سنقر منتقل کردند که پس از انجام بازجویی های فنی و تخصصی ۹ فقره سرقت احشام، جمعاً به تعداد ۱۰۰ رأس گوسفند با همدستی دو نفر دیگر در شهرستان سنقر کشف شد.

سرهنگ احمدی فرد با اشاره به اینکه متهم دارای سوابق متعددی در زمینه سرقت است، گفت: در این راستا پرونده تشکیل و متهم به مراجع قضائی معرفی شد، همچنین تلاش جهت شناسایی و دستگیری دیگر سارقان ادامه دارد.

وی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از دستگاه قضائی به دلیل پیگیری، حمایت و تعامل همیشگی با انتظامی شهرستان، به مردم توصیه کرد: جهت پیشگیری از وقوع سرقت اموال، از وسایل و تجهیزات ایمنی و بازدارنده مناسب استفاده کنند.

تصادفات خسارتی تا مبلغ ۷۰ میلیون ریال، نیاز به ترسیم کروکی ندارد

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه گفت: برابر ماده ۴۰ قانون بیمه، تصادفات خسارتی تا مبلغ ۷۰ میلیون ریال در صورت داشتن بیمه نامه معتبر طرفین نیاز به ترسیم کروکی ندارد.

سرهنگ "فضل الله شیری " با اعلام این مطلب اظهار کرد: ماده ۴۰ قانون بیمه، شرکت های بیمه گر را مکلف نموده در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف مالی مندرج در ماده ۸ این قانون (مبلغ ۷۰ میلیون ریال) بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی خسارات وارده را پرداخت کنند.

رئیس پلیس راهور استان با اشاره به موارد ذکر شده خاطر نشان کرد: چنانچه بین طرفین حادثه درخصوص تقصر در تصادف، اختلافی وجود نداشته باشد و بدون اینکه با تلفن ۱۱۰ تماس گرفته یا مراجعه حضوری داشته باشند، مستقیماً به شرکت بیمه گر خود مراجعه می کنند و آن شرکت بدون نیاز به کروکی تصادف، مکلف به پرداخت خسارت تا سقف تعهداتش خواهد بود.

سرهنگ شیری افزود: چنانچه طرفین با هم در مورد تقصیر در تصادف اختلاف داشته باشند و با برقراری تماس با ۱۱۰، کارشناس پلیس راهور یا پلیس راه در محل حاضر و فرد مقصر را تشخیص دهد و راننده ی مقصر در تصادف، نظریه شفاهی را بپذیرد، لذا با رفع اختلاف بین آنها، باز هم نیاز به ترسیم کروکی نیست و طرفین می توانند مانند فرض اول اقدام نمایند.

وی ادامه داد: در این حالت، کارشناس تصادف باید راننده ی مقصر در تصادف را به دلیل تخلفی که علت تصادف بوده مطابق جدول تخلفات و جرایم، اعمال قانون کرده و بدون اینکه نقشی در تحویل مدارک آنها باهم داشته باشد، آنها را برای دریافت خسارت به شرکت بیمه گر مربوط هدایت کند.

این مقام انتظامی در پایان یاد آور شد: امیدواریم ضمن رعایت قوانین رانندگی شاهد بروز حوادث رانندگی کمتری باشیم و رانندگان محترم در صورت بروز تصادف موارد اعلامی را مد نظر داشته و باعث راهبندان و گره های ترافیکی نشوند. لذا این قانون ظرفیت خوبی را فراهم کرده که وقت کارشناسان تصادفات صرف ترسیم چنین کروکی هایی نشده و از وجود آنها در امر پیشگیری از وقوع تخلفات و تصادفات و روان سازی ترافیک استفاده بیشتری صورت گیرد، در غیر اینصورت برابر وظیفه اعمال قانون می شود.

انبار دپوی سیگار قاچاق در کرمانشاه کشف شد

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف انبار دپوی سیگار قاچاق در این شهرستان و دستگیری یک متهم در این زمینه خبر داد.

سرهنگ "رضا شیرزادی" توضیح داد: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر انبار کردن سیگار های قاچاق در یکی از محلات شهر کرمانشاه، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان پس از هماهنگی با دستگاه قضائی به محل مورد نظر مراجعه و تعداد ۸۹ هزار و ۶۰۰ نخ انواع سیگار قاچاق را کشف و یک متهم را نیز دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه گفت: بر اساس هماهنگی با دستگاه قضائی متهم و کالای مکشوفه به منظور سیر مراحل قانونی به ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز استان کرمانشاه معرفی شد.

سرهنگ شیرزادی همکاری مردم به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مثبت ارزیابی کرد و از آنان خواست که در صورت مشاهده هر گونه انبار و دپوی کالای خارجی به صورت نا متعارف، موضوع را با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ در میان بگذارند.

کشف ۲۵ تن کود شیمیایی قاچاق در حاشیه شهر کرمانشاه

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه از کشف ۲۵ تن کود شیمیایی قاچاق در حاشیه شهر کرمانشاه خبر داد.

سرهنگ "محمد رضا امیری" گفت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه یک دستگاه خودرو کشنده تریلر در یکی از روستاها های حوالی شهر کرمانشاه اقدام به تخلیه کود شیمیایی قاچاق کرده است، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: با هماهنگی مقام قضائی، اکیپی از مأموران اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی، سازمان تعزیرات حکومتی و کارشناسان جهاد کشاورزی به محل موردنظر اعزام شدند و خودروی تریلر حامل کود شیمیایی را حین تخلیه بار، متوقف کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به کشف ۲۵ تن کود شیمیایی قاچاق و تحویل آن به سازمان جهاد کشاورزی، عنوان کرد: متهم قصد داشته است این محموله را به شهرستان ساوه منتقل کند.

سرهنگ امیری گفت: ارزش ریالی اموال مکشوفه توسط کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی حدود ۳۰۰ میلیون ریال برآورد شده است که در این راستا پرونده ای تشکیل و تحت رسیدگی قرار دارد.

نقش موثر شرکت های مسافربری در بالا بردن میزان استفاده از کمربند ایمنی

جانشین پلیس راه استان استان کرمانشاه از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با شرکت های مسافری به منظور افزایش میزان استفاده از کمربند ایمنی از سوی مسافران ناوگان عمومی حمل مسافر برون شهری استان با همکاری اداره راهداری و حمل و نقل استان خبر داد.

سرهنگ "محمد حیدری " گفت: با هماهنگی اداره کل راهداری و حمل و نقل و رئیس اتحادیه انجمن های مسافربری استان، کارشناسان پلیس راه استان با حضور در شرکت های تعاونی، ضمن اطلاع رسانی و برگزاری جلسات آموزشی برای مسئولان و رانندگان ناوگان حمل مسافر برون شهری، درخصوص اعمال قانون طرح استفاده از کمربند ایمنی در پاسگاه های پلیس راه اقدام کردند.

وی ادامه داد: عنصر اجبار و ضمانت اجرایی در مقررات موجود برای استفاده از کمربند ایمنی صرفاً متوجه رانندگان است و سرنشیان خودروها به ویژه اگر مسافران ناوگان عمومی باشند، علیرغم اینکه برابر ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات ملزم به استفاده هستند، به دلیل اینکه جریمه عدم استفاده متوجه آنان نمی شود، تمایل کمتری به استفاده داوطلبانه از کمربند ایمنی دارند.

این مقام انتظامی افزود: به همین لحاظ آمار تلفات سرنشینان سه برابر رانندگان است که این موضوع پلیس راه و راهداری استان را بر آن داشت تا با طراحی و اجرای طرحی فرهنگی _ آموزشی، یک تحرک و جهش را در میان مسافران وسایل نقلیه مسافری برون شهری استان در زمینه استفاده داوطلبانه و اقناعی از کمربند ایمنی ایجاد کنند.

سرهنگ حیدری خاطرنشان کرد: در این طرح نصب ۷۰ تخته بنر آموزشی در سالن انتظار شرکت های مسافری و در ترمینال های تمام شهرستان ها خطاب به مسافران، نصب برچسب لزوم استفاده از کمربند ایمنی توسط مسافر روی پشتی صندلی خودروهای ناوگان و اعزام تیم های مشترک بازدید و آموزش میدانی در دستور کار است.

وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح در آینده نزدیک در مورد خودروهای شخصی نیز اجرا خواهد شد، گفت: رانندگان و مسافران ناوگان عمومی شاهد حضور تیم های بازدید کننده در مقابل پاسگاه های پلیس راه به منظور کنترل وضعیت نصب و آماده بکاری کمربند ایمنی مسافران خواهند بود که در جریان آن راننگان خودروهایی که از لحاظ کمربند ایمنی نقص داشته باشند تذکر کتبی دریافت می کنند و آنان که نقصی نداشته و مسافران کمربند بسته باشند مورد تشویق قرار خواهند گرفت.

روزه اثر تربیتی بسیار مطلوبی در سازندگی معنوی انسان دارد

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه گفت: روزه اثر تربیتی بسیار مطلوبی در سازندگی معنوی انسان دارد و موجب تقویت اراده و تحمل مشکلات و واقف شدن به وضعیت فقرا و مستمندان را در پی خواهد داشت.

روحانی "سید ابراهیم حسینی" اظهار کرد: در راستای ترویج، توسعه، تعمیم و تعمیق فرهنگ قرآنی در ماه مبارک رمضان و به منظور کسب معنویات و فیوضات از خوان گسترده کرم و لطف الهی توسط کارکنان ولایتمدار ناجا و نیز در راستای منویات و فرمایشات فرمانده معزز کل قوا امام خامنه ای (مدظله العالی) که می فرمایند: ((در دوران حاکمیت اسلام و نظام جمهوری اسلامی، یکی از برنامه های اصلی مسئولان کشور، ترویج قرآن است؛ تلاوت قرآن، اُنس با قرآن، فهم قرآن، حفظ قرآن جزو برنامه ها است))، لذا عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه با بهره گیری از تمام توان و ظرفیت موجود با استفاده از اساتید مجرب و ممیزی نسبت به برگزاری محافل و جلسات متعدد اُنس با قرآن اقدام کرده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۵۰ محل جهت برگزاری کلاس های ماه مبارک رمضان در سطح در ستاد انتظامی استان و پلیس های تخصصی درنظر گرفته شده و با استقبال پرشور و معنوی و حضور حداکثری کارکنان ولایتمدار درحال انجام است.

این مقام انتظامی با اشاره به فضیلت ماه مبارک و معنوی رمضان و لزوم پایندی به اوامر و نواحی خداوند سبحان که تجلّی آن در یاری گرفتن از نماز و روزه عینیّت پیدا می کند، همه همکاران ولایتمدار انتظامی و مومنان روزه دار را به تمرین خلوص و تقوا دعوت کرد.

حجت الاسلام حسینی گفت: روزه ماه مبارک رمضان که بر مسلمانان واجب شده است، اثر تربیتی بسیار مطلوبی در سازندگی معنوی انسان دارد و موجب تقویت اراده و تحمل مشکلات و واقف شدن به وضعیت فقرا و مستمندان را در پی خواهد داشت.

وی همچنین برخورداری از روح تقوا و عبادت در برخورد با مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی و زندگی فردی را بسیار مهم برشمرد و اظهار کرد: تقوا و عبادت موجب خودسازی انسان می شود و این خودسازی زمینه ساز سعادت و هدایت او در پهنه گیتی و زندگی او می گردد.