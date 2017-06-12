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۲۲ خرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۰۱

به منظور کاهش نیاز به واردات انجام شد؛

تولید قطعات الکترونیکی خودرو توسط محققان کشور

تولید قطعات الکترونیکی خودرو توسط محققان کشور

محققان کشور موفق به تولید برخی قطعات الکترونیکی خودرو شدند که منجر به کاهش نیاز به واردات این قطعات و رشد دانش بومی جهت تولید محصول مشابه برای خودروهای دیگر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت‌الله حفاری مجری طرح تولید قطعات الکترونیکی خودرو گفت: از آن جایی که سنسور کنترل دمای آب از نوع مقاومت NTC است، با افزایش و کاهش دمای آب ولتاژ برگشتی به ECU تغییر کرده و از این طریق ECU با شناسایی دمای آب و میزان سردی و گرمی موتور، دور فن و میزان حرکت عقربه پشت آمپر را تنظیم می‌کند. همچنین حسگرهای فشار روغن نیز در صورت کاهش فشار روغن در مسیر، فعال شده و باعث روشن شدن چراغ اخطار در جلو آمپر می‌شود. 

وی در خصوص رله ۱۵-۲۵،‌ ضمن اشاره به این مطلب که این رله مصارف زیادی در خودرو دارد،‌ گفت: رله ۱۵-۲۵ معمولا در مسیر عبور جریان به بوق خودرو، کلیدهای شیشه بالابر و چراغ‌های خودرو قرار می‌گیرد و باعث عبور کنترل‌شده جریان جهت رسیدن به قطعه مورد نظر می‌شود.

حفاری در مورد رله دوبل نیز گفت: این رله وظیفه انتقال فرمان عملکرد از ECU خودرو به پمپ پنزین، سنسور اکسیژن، کنیستربنزین و محفظه احتراق خودرو را بر عهده دارد. در حقیقت رله با تغییر مسیر جریان می‌تواند فرمان ECU را به هر یک از این قسمت‌ها منتقل کند.

وی اظهارکرد: کلید شیشه بالابر نیز وظیفه کنترل عملکرد بالا و پایین شیشه‌های جلو و عقب و کلید تنظیم آیینه این مجموعه نیز وظیفه کنترل عملکرد تنظیم آیینه‌های جانبی را بر عهده دارد.

حفاری گفت: تا این مرحله تعدادی از قطعات شامل کلیدهای شیشه بالابر و سنسورها پس از اخذ تأیید کیفی از خودروسازان وارد مرحله تولید انبوه شده و تعداد اندکی از آنها در مرحله اخذ تاییدیه است.
وی در خصوص مزایای این طرح تصریح کرد: از مزایای این پروژه، افزایش اشتغال مولد، کاهش نیاز به واردات این قطعات و رشد دانش بومی جهت تولید محصول مشابه برای خودروهای دیگر است.

وی ادامه داد: از آنجا که دانش تولید این قطعات قابل تعمیم به بسیاری از خودروهای بازار داخل و خارج است با بومی‌سازی آن، علاوه بر رفع نیاز خودروسازان داخلی، امکان تولید محصولات با قابلیت صادرات مهیا خواهد شد.

وی گفت: اجرای این پروژه‌ها علاوه بر ارتقا دانش در جهت خودکفایی تولید محصولات مشابه، موجب اشتغال‌زایی برای ۵۰ نفر به طور مستقیم و ۱۰۰ نفر به طور غیر مستقیم شده است.

وی خاطرنشان کرد: دریافت به موقع تسهیلات از صندوق «صحا» موجب تسریع در روند اجرای پروژه‌ها و تأمین به موقع ملزومات پروژه از جمله قالب‌ها و سایر موارد شده است؛ به ویژه این که در همین زمان پرداخت مطالبات توسط خودروسازان به شدت با تأخیر مواجه شده بود.

کد مطلب 4002427

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