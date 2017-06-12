تولید قطعات الکترونیکی خودرو توسط محققان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، رحمتالله حفاری مجری طرح تولید قطعات الکترونیکی خودرو گفت: از آن جایی که سنسور کنترل دمای آب از نوع مقاومت NTC است، با افزایش و کاهش دمای آب ولتاژ برگشتی به ECU تغییر کرده و از این طریق ECU با شناسایی دمای آب و میزان سردی و گرمی موتور، دور فن و میزان حرکت عقربه پشت آمپر را تنظیم میکند. همچنین حسگرهای فشار روغن نیز در صورت کاهش فشار روغن در مسیر، فعال شده و باعث روشن شدن چراغ اخطار در جلو آمپر میشود.
وی در خصوص رله ۱۵-۲۵، ضمن اشاره به این مطلب که این رله مصارف زیادی در خودرو دارد، گفت: رله ۱۵-۲۵ معمولا در مسیر عبور جریان به بوق خودرو، کلیدهای شیشه بالابر و چراغهای خودرو قرار میگیرد و باعث عبور کنترلشده جریان جهت رسیدن به قطعه مورد نظر میشود.
حفاری در مورد رله دوبل نیز گفت: این رله وظیفه انتقال فرمان عملکرد از ECU خودرو به پمپ پنزین، سنسور اکسیژن، کنیستربنزین و محفظه احتراق خودرو را بر عهده دارد. در حقیقت رله با تغییر مسیر جریان میتواند فرمان ECU را به هر یک از این قسمتها منتقل کند.
وی اظهارکرد: کلید شیشه بالابر نیز وظیفه کنترل عملکرد بالا و پایین شیشههای جلو و عقب و کلید تنظیم آیینه این مجموعه نیز وظیفه کنترل عملکرد تنظیم آیینههای جانبی را بر عهده دارد.
حفاری گفت: تا این مرحله تعدادی از قطعات شامل کلیدهای شیشه بالابر و سنسورها پس از اخذ تأیید کیفی از خودروسازان وارد مرحله تولید انبوه شده و تعداد اندکی از آنها در مرحله اخذ تاییدیه است.
وی در خصوص مزایای این طرح تصریح کرد: از مزایای این پروژه، افزایش اشتغال مولد، کاهش نیاز به واردات این قطعات و رشد دانش بومی جهت تولید محصول مشابه برای خودروهای دیگر است.
وی ادامه داد: از آنجا که دانش تولید این قطعات قابل تعمیم به بسیاری از خودروهای بازار داخل و خارج است با بومیسازی آن، علاوه بر رفع نیاز خودروسازان داخلی، امکان تولید محصولات با قابلیت صادرات مهیا خواهد شد.
وی گفت: اجرای این پروژهها علاوه بر ارتقا دانش در جهت خودکفایی تولید محصولات مشابه، موجب اشتغالزایی برای ۵۰ نفر به طور مستقیم و ۱۰۰ نفر به طور غیر مستقیم شده است.
وی خاطرنشان کرد: دریافت به موقع تسهیلات از صندوق «صحا» موجب تسریع در روند اجرای پروژهها و تأمین به موقع ملزومات پروژه از جمله قالبها و سایر موارد شده است؛ به ویژه این که در همین زمان پرداخت مطالبات توسط خودروسازان به شدت با تأخیر مواجه شده بود.
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