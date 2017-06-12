  1. استانها
  2. البرز
۲۲ خرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۳۴

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نظرآباد خبر داد:

بازداشت یکی از کارکنان گمرک استان البرز به اتهام ارتشاء

بازداشت یکی از کارکنان گمرک استان البرز به اتهام ارتشاء

نظرآباد - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نظرآباد گفت: یکی از کارکنان اداره گمرک استان البرز به اتهام ارتشاءبازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری البرز، محمد قیومی در تشریح جزئیات بازداشت دو نفر در این شهرستان به اتهام قاچاق و ارتشاء، گفت: حسب گزارش‌های انتظامی، یک محموله حاوی بیش از ۲۵ هزار دست انواع لباس قاچاق در سه خودروی باری توقیف می‌شود که متهم به همراه اقلام مکشوفه به تعزیرات و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) معرفی می‌شود.

وی افزود: پس از تحویل اقلام، در بررسی‌ها مشخص شد قبض انبار جعل شده و اقلامی از آن لاک‌گیری و کسر شده است.

دادستان عمومی و انقلاب نظرآباد به تحقیقات انجام شده در مورد این پرونده اشاره کرد و توضیح داد: بررسی‌ها مشخص کرد متهم از طریق یکی از عوامل اداره گمرک استان البرز اقدام به برقراری ارتباط با یکی از کارکنان کرده و کارمند مذکور نیز در قبال دریافت چند میلیون رشوه، وعده حل مشکل متهم و ترخیص کالاهای توقیف شده را می‌دهد.

وی ادامه داد: کارمند گمرک پس از صدور حکم قضایی برای بازداشت وی در مسیر انتقال نیز پیشنهاد رشوه ۱۴ میلیون تومانی به ماموران را می‌دهد که مراتب توسط ماموران وظیفه‌شناس صورتجلسه شده و برای متهم پرونده علاوه بر پذیرش رشوه، پیشنهاد رشوه نیز در عناوین اتهامی منظور شد.

قیومی در مورد آخرین وضعیت این پرونده توضیح داد: برای متهم وثیقه تعیین شده و پرونده در یکی از شعب دادسرای نظرآباد در حال رسیدگی است.

کد خبر 4002479

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها