مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شفت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هفته محیط زیست، اظهار کرد: به همین منظور این مرکز برای آشنایی کودکان و نوجوانان با مسائل محیط زیست جشن «من با طبیعتم» را برگزار کرد.

بتول آقاجانی به حضور ۵۰ نفر از اعضای کودک و نوجوانان این مرکز در جشن اشاره کرد و افزود: تلاش شد تا در این برنامه راهکارهای حفظ و حفاظت از محیط زیست توسط کارشناسنان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شفت آموزش داده شود.

وی با بیان اینکه فرهنگ سازی در زمینه مسائل مختلف به ویژه محیط زیست باید از سنین پایه آغاز شود، گفت: در همین راستا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شفت آمادگی خود را برای برگزاری کلاس های آموزشی درباره مسائل محیط زیستی با همکاری اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان اعلام کرد.

مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شفت در ادامه به برخی برنامه های اجرایی در این جشن توسط اعضای کانون اشاره و خاطرنشان کرد: اجرای موسیقی زنده، نمایش اولین انیمیشن ساخته شده توسط کودکان کانون پرورش فکری شهرستان ، معرفی کتاب و آزمایش علمی از جمله این برنامه ها هستند.